Les Islanders se rétablissent et battent les Canadiens en tirs de barrage en 9 rounds

Bo Horvat a donné une avance de 1-0 aux Islanders en avantage numérique à 14:32 de la première période. Mathew Barzal a simulé un tir au sommet du cercle gauche avant de trouver Horvat, qui a décoché un tir sur réception depuis l’enclave devant le gant de Primeau.

Kyle Palmieri a prolongé l’avance des Islanders à 2-0 à 16:58, battant le bloqueur haut de Primeau depuis l’intérieur du point droit.

Caufield a porté les Canadiens à 2-1 à 19:56 en avantage numérique, marquant sous un angle aigu après que sa passe de centre ait été bloquée et que la rondelle lui soit revenue.

Mailloux a égalisé le score à 2-2 en battant Varlamov du côté gant depuis la fente 59 secondes après le début de la deuxième période. Depuis le coin gauche, Jake Evans a trouvé Mailloux seul dans l’enclave.

Les Islanders n’ont pas pu marquer lors d’un avantage numérique en prolongation et étaient 1 sur 6 en avantage numérique pour le match.

«Il y a eu beaucoup de drame dans ce match», a déclaré l’entraîneur des Islanders Patrick Roy. « C’était 2-0, et ils ont égalisé à 2-2 en [second]. Nous avons eu de nombreuses occasions en avantage numérique pour conclure l’affaire. Les deux équipes se sont battues et ont égalisé le match, et nous avons eu nos chances à 4 contre 3. Nous avons touché le poteau en prolongation et un en tirs de barrage. Ce fut un match âprement disputé pour les deux équipes. Je ne sais pas si c’était un match excitant pour vous et pour les fans, mais c’était excitant pour moi.

REMARQUES : L’attaquant des Islanders Anthony Duclair a quitté le match à 3:19 de la troisième période. Il ne pouvait plus appuyer sur sa jambe droite après s’être emmêlé dans la fente. Il n’y a pas eu de mise à jour après le match. … Caufield compte cinq buts en six matchs. … L’attaquant des Canadiens Nick Suzuki a récolté des points en quatre matchs de suite (cinq passes). … Dobson a quatre passes décisives en cinq matchs.