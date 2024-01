Les Islanders se nourrissent de l’énergie et de l’émotion de Roy lors de leurs débuts gagnants contre les Stars

Il y a eu des moments au cours de la première période où Roy était assez fort pour être entendu depuis la tribune de presse, qui se trouve de l’autre côté de la glace depuis le banc des Islanders et bien au-dessus de la section des 300.

“Ouais, je veux dire, il a un bon coup de sifflet”, a déclaré le défenseur Noah Dobson. “Il a été bon toute la soirée, positif et c’est formidable de remporter une grosse victoire pour lui.”

Roy a dit que c’est ce qu’il est, vocal, énergique, émotif. Il était comme ça en tant que joueur et il essaie de l’être en tant qu’entraîneur, mais même lui savait qu’il devait se calmer après la première période, réalisant que parfois cela peut être trop.

“Je pense qu’à un moment donné, je dois laisser les joueurs jouer et être eux-mêmes, et c’est ce que j’essayais de faire”, a déclaré Roy. “Il y a des moments où l’on veut avoir de l’intensité et montrer aux joueurs, mais ils savent que je suis là pour gagner et ils savent que je serai là pour eux. C’est très important.”

Le message de Roy a été un changement de rythme pour les Islanders.

“La langue que Patty parlait ce soir était un peu différente et nouvelle de celle à laquelle nous sommes peut-être habitués”, a déclaré Barzal.

Barzal ne parle pas de Roy, il ajoute peut-être une phrase française occasionnelle. Non, il s’agissait du style de jeu qu’il souhaite voir chez les Islanders.

“La philosophie de Patty semble être un peu plus de possession de rondelle, un peu plus d’agressivité sur toute la glace, et j’ai trouvé que cela se traduisait bien”, a déclaré Barzal. “Nous avons un ‘D’ long et longiligne qui peut rendre la tâche difficile aux autres équipes, donc les écarts sont une chose importante qu’il a déjà prêchée. Tenir la rondelle, vouloir faire pencher la glace. C’est de la musique à mes oreilles.”

Les Islanders en ont montré un peu dimanche.

Ils ont un long chemin à parcourir.

Ils ont accordé 42 tirs au but, Roy affirmant que 17 provenaient de revirements à New York. Il a dit qu’ils comptaient trop sur le gardien Ilya Sorokin, qui a réalisé 40 arrêts et a été la deuxième étoile du match derrière Horvat.

“Si nous voulons descendre en dessous de 30 [shots against] nous allons devoir faire un meilleur travail pour ne pas retourner la rondelle”, a déclaré Roy. “Quand nous atteindrons cette zone neutre, nous devrons nous assurer de prendre de bonnes décisions quant à l’endroit où nous mettons la rondelle. Si vous voulez jouer en attaque, vous le mettez en profondeur. Si vous voulez jouer en défense, vous retournez la rondelle. Même dans notre zone, nous l’avons fait.

Roy, cependant, a déclaré qu’il pouvait dire que les défenseurs des Islanders avaient « un peu peur de quitter le devant du filet parce que ce sont des habitudes qu’ils ont depuis longtemps ».

Il a parlé du besoin de confiance entre les attaquants et les défenseurs, du besoin de construire cela avec le nouveau style de jeu qu’il va mettre en œuvre.

“Quand nous serons plus à l’aise, nous aurons beaucoup plus de pression dans la zone ‘D’, et je pense que cela va aider notre équipe à s’évader et à passer moins de temps dans notre zone”, a-t-il déclaré.

C’est le style que Roy prêchera et enseignera avec passion, énergie et fort à chaque entraînement, séance vidéo d’équipe, réunion individuelle et match. C’est sa façon de faire, sa seule.

Les Islanders en ont eu une part dimanche. Ils l’ont aimé. Ils en veulent plus.

Ils vont l’obtenir.

Si ce n’était pas déjà le cas, les deux choses qui sont devenues claires lors des débuts de Roy sont qu’il est à fond et qu’il ne prendra pas pour acquise sa deuxième chance derrière un banc de la LNH.

“J’adore ça”, a déclaré Roy. “Oui, ce serait facile de rester à la maison, de jouer au golf et de profiter de la vie, mais c’est ce qui me donne le sentiment d’être vivant et j’apprécie vraiment ça.”