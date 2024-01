Les Islanders prennent leurs responsabilités, affirment que Roy a déjà un impact en tant que nouvel entraîneur

L’attitude et la voix de Roy sont les bienvenues et étaient évidentes dès son premier patinage.

« Évidemment, c’était une journée folle hier. Nous sommes revenus du road trip et des changements, mais je pense que tout le monde est excité », a déclaré le défenseur Noah Dobson. « Patrick apporte évidemment cette présence, apporte beaucoup de passion et d’énergie, comme vous l’avez vu ce matin, donc c’est bien.

“La façon dont nous avons joué ces derniers temps, nous avions besoin d’un signal d’alarme, pour ainsi dire. Beaucoup de choses qui se passent, des habitudes et des détails dans notre jeu qui ont été divulgués sont inacceptables, et nous en sommes tous conscients maintenant. Nous savons qu’en tant que groupe, nous devons être bien meilleurs, et je suis sûr que le groupe lui-même aura une bonne réponse.

Bo Horvat se souvient de ce que c’était que de jouer contre l’équipe de l’Avalanche de Roy lorsqu’il était membre des Canucks de Vancouver.

« Ils jouent avec beaucoup de passion. Ils sont un peu partout après vous », a déclaré Horvat. «Il est difficile de jouer contre eux, et je pense que c’est un peu ce qu’il veut que nous soyons. Ils jouent ensemble, en équipe, et pour réussir, nous devons tous tirer sur la même corde. Il ne peut pas y avoir qu’un seul gars. Tout le monde doit contribuer, et je pense que c’était son principal message aujourd’hui.

“Je pense [the coaching change] C’est la preuve que (le directeur général) Lou (Lamoriello) en veut plus, et c’est à nous de lui en donner plus. Évidemment, cela nous donne un coup de pouce supplémentaire pour nous amener là où nous devons être, mais c’est à nous d’être meilleurs dans leur ensemble, en tant que groupe, et cela commence ce soir.

Roy est un gardien du Temple de la renommée du hockey dont les 551 victoires en 19 saisons le placent au troisième rang dans l’histoire de la LNH derrière Martin Brodeur (691) et Marc-André Fleury (552), et ses 1 029 matchs le placent au troisième rang derrière Brodeur (1 266) et Roberto Luongo (1 044). ). Ses 151 victoires et 247 matchs en séries éliminatoires le classent chacun au premier rang, et ses 23 jeux blancs le placent au deuxième rang derrière Brodeur (24). Ses 478 matchs joués, 262 victoires et 37 blanchissages constituent chacun un record pour un gardien de l’Avalanche.

Roy a remporté la Coupe Stanley à quatre reprises avec les Canadiens (1986, 1993) et l’Avalanche (1996, 2001), le Trophée Vézina élu meilleur gardien de la LNH à trois reprises (1988-89, 1989-90, 1991-92) et le trophée Conn Smythe à titre de joueur par excellence des séries éliminatoires en 1986, 1993 et ​​2001, le seul joueur de l’histoire de la LNH à remporter ce prix à trois reprises.

“Je suis très excité à ce sujet”, a déclaré Roy. “J’adore le défi et je suis vraiment reconnaissant d’avoir l’opportunité d’être ici. Alors oui, je veux dire, j’aimerais apporter ma passion à l’équipe et apporter un peu d’enthousiasme et mettre à profit, je dirais, mon expérience passée en tant que joueur et peut-être en tant qu’entraîneur pour aider ce groupe de joueurs.