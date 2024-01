Les Islanders embauchent Patrick Roy comme entraîneur après avoir licencié Lane Lambert : pourquoi New York a fait le changement

Les Islanders de New York ont ​​congédié l’entraîneur Lane Lambert, a annoncé samedi le président des opérations hockey et directeur général Lou Lamoriello.

Patrick Roy, quadruple champion de la Coupe Stanley et gardien de but du Temple de la renommée, sera le nouvel entraîneur des Islanders, a annoncé l’équipe.

La saison des Islanders s’éclipse après un début prometteur, bien qu’incohérent : la défaite de 4-3 en prolongation vendredi contre les Blackhawks de Chicago, 31e, a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Lamoriello, dont l’équipe a une fiche de 2-6-2 à ses 10 derniers matchs. Le groupe de Lambert a été touché par des blessures, mais les Islanders ont quand même réussi à réaliser une séquence de 12-4-4 pour se placer dans une bonne position en séries éliminatoires. La glissade actuelle place les Îles au sixième rang de la division métropolitaine et au 11e rang dans l’Est, mais toujours à deux points d’une place en séries éliminatoires. Lamoriello estime que la saison peut être sauvée.

Roy aspire à un retour sur le banc de la LNH depuis qu’il a quitté l’Avalanche du Colorado après la saison 2015-2016, après avoir été entraîneur et directeur général des Remparts de Québec dans la LHJMQ au cours des cinq dernières saisons. Il a occupé deux postes d’entraîneur avec les Remparts de 2005 à 2013 et de 2018 à 2023. Au cours de la saison 2022-2023, il a entraîné les Remparts vers le troisième titre de la Coupe Memorial du club. Roy a quitté ses fonctions d’entraîneur et de directeur général des Remparts après avoir remporté la Coupe Memorial.

De 2013 à 2016, il a entraîné l’Avalanche. Au cours de son mandat, il a affiché une fiche de 130-92-24, participant une fois aux séries éliminatoires (2013-14). Roy a démissionné le 11 août 2016, avant d’être remplacé par l’actuel entraîneur de l’Avalanche, Jared Bednar.

Lamoriello ne dispose pas d’une liste complète d’anciens joueurs et d’associés sur lesquels s’appuyer lorsqu’il recherche un entraîneur, et il est sorti de sa zone de confort pour embaucher Barry Trotz pour les Islanders en 2018. Maintenant, avec Roy, il a trouvé une autre légende qui n’est pas de le cercle restreint de Lamoriello pour, espérons-le, donner à cette équipe le coup de pouce nécessaire.

En tant que joueur, Roy est l’un des plus grands gardiens de but de l’histoire de la LNH. Il a joué 11 saisons avec les Canadiens de Montréal et huit avec l’Avalanche, remportant deux coupes Stanley avec chaque franchise. Il est le seul joueur de l’histoire de la LNH à avoir remporté le trophée Conn Smythe à trois reprises.

En 1 029 matchs joués, Roy a présenté une fiche de 551-315-131 avec une moyenne de buts alloués de 2,54 et un pourcentage d’arrêts de ,910. Il a été 11 fois All-Star et trois fois vainqueur du Trophée Vézina.

Lambert, 59 ans, a succédé à Trotz comme entraîneur des Islanders le 16 mai 2022. Sa fiche avec les Islanders en 127 matchs était de 61-46-20.

Lecture obligatoire

(Photo : Doug Pensinger / Getty Images)