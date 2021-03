NEWARK, NJ: Anthony Beauvillier et Oliver Wahlstrom ont marqué lors des deux dernières tentatives de fusillade de New York et les Islanders ont remporté leur neuvième match consécutif, battant les Devils du New Jersey 3-2 dimanche soir pour prendre la tête du classement général de la LNH.

Les Devils pensaient avoir remporté 27 secondes de prolongation sur un but de PK Subban, mais une longue revue a montré que Jesper Bratt était hors-jeu.

Beauvillier a battu Scott Wedgewood lors de la troisième tentative des Islanders pour prolonger la fusillade, et Wahlstrom a prolongé la course sans victoire des New Jerseys à domicile à 0-10-1.

Kieffer Bellows et Brock Nelson ont marqué en première période pour les Islanders, qui ont poussé leur séquence de points à 11-0-1. La recrue Ilya Sorokin a effectué 29 arrêts, permettant uniquement à Nikita Gusev de marquer lors de la fusillade.

Janne Kuokkanen et Yegor Sharangovich ont marqué pour le New Jersey, tandis que Wedgewood a effectué 32 arrêts, dont un arrêt rapproché sur Casey Cizikas en prolongation.

OURAGANS 2, AILES ROUGES 1

DETRTOIT: Dougie Hamilton et Nino Niederreiter ont marqué, Alex Nedeljkovic a effectué 25 arrêts et la Caroline a battu Detroit pour sa huitième victoire consécutive.

La Caroline a pris la tête de la division centrale avec 20-6-1, un point devant Tampa Bay et la Floride au ralenti.

Anthony Mantha a marqué son huitième but de la saison pour Detroit avec seulement 9,4 secondes à jouer en temps réglementaire, gâchant la candidature de Nedeljkovics pour son deuxième blanchissage en carrière.

Niederreiter a donné une avance de 2-0 aux Hurricanes au début de la troisième période, marquant une passe de Sebastian Aho.

Hamilton a ouvert le score avec 4:47 à jouer en deuxième période. Au lieu de passer au leader des marqueurs des Hurrucanes Aho sur un 2 contre 1, Hamilton a gardé la rondelle et a battu le gardien Jonathan Bernier du cercle droit.

Les équipes se retrouveront mardi soir à Little Caesars Arena.

SAUVAGE 4, COYOTES 1

ST. PAUL, Minn .: Nick Bonino et Kevin Fiala ont marqué dans une troisième période de trois buts et le Minnesota a battu l’Arizona.

Victor Rask et Joel Eriksson Ek ont ​​également marqué pour aider le Minnesota à se déplacer à deux points de Vegas, leader de l’Ouest. Le Minnesota a une fiche de 11-2-1 à ses 14 derniers matchs, a remporté quatre victoires consécutives au total et sept d’affilée à domicile.

Cam Talbot a effectué 21 arrêts après avoir blanchi les Coyotes 4-0 vendredi soir dans le premier match du set de trois matchs.

Phil Kessel a marqué pour l’Arizona.

AVALANCHE 4, ROIS 1

DENVER: Philipp Grubauer a effectué 27 arrêts, Andre Burakovsky et Nazem Kadri ont chacun marqué un but et une passe et le Colorado a battu Los Angeles.

Nathan MacKinnon et Joonas Donskoi ont également marqué pour le Colorado. L’Avalanche a balayé la série de deux matchs avec Los Angeles et a accordé moins de 30 tirs au but pour le 16e match consécutif, prolongeant ainsi un record de franchise établi vendredi soir.

Grubauer a failli réaliser un autre blanchissage avant que Kurtis MacDermid ne mette fin à la candidature au début de la troisième période.

STARS 2, BLUE JACKETS 1, SO

COLUMBUS, Ohio: Alexander Radulov est revenu après avoir raté 15 matchs et a marqué au troisième tour de la fusillade pour faire passer Dallas devant Columbus.

La victoire est survenue un jour après que Dallas a perdu contre Columbus dans les dernières secondes de la prolongation. Radulov avait été écarté d’une blessure au bas du corps.

Jake Oettinger a effectué 29 arrêts et Joe Pavelski a marqué pour Dallas en temps réglementaire. Zach Werenski a marqué pour Columbus.