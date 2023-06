Les Ironmen du Maharashtra déroutent les Panzers de Delhi 41-31

Les Ironmen du Maharashtra ont battu les Panzers de Delhi dans un match qui s’est terminé 31-41-31 lors du 11e match de la saison inaugurale de la Premier Handball League (PHL). C’était une égalité avec un score élevé qui a été complètement dominée par les Ironmen alors que Delhi avait du mal à faire face à la férocité des Ironmen en attaque.

Les Ironmen ont commencé le match de manière fulgurante alors que le trio offensif de Chiseliov, Manjeet et Kiani sévissait dans les premières minutes du match. Ils étaient superbement soutenus par Aman et Sumit Kumar des ailes qui tiraient avec un effet dévastateur alors que les Panzers de Delhi luttaient pour créer des occasions et prendre pied dans le match.

À la 15e marque, les Ironmen avaient établi une avance alors que les scores lisaient 5-8 en leur faveur, les Panzers essayaient d’entrer dans leur rythme d’attaque mais pataugeaient pour marquer de manière cohérente. Capitaine et joueur vedette des Panzers de Delhi, Deepak Ahlawat a également eu du mal à trouver sa touche finale en première mi-temps.

Grâce à l’attaque fluide et fulgurante des Ironmen, ils ont pu étendre encore leur avance. À la fin de la première mi-temps, les scores étaient de 12 à 21 en faveur des Ironmen du Maharashtra, tandis que les Panzers avaient du mal à percer la défense des Ironmen de manière constante en première mi-temps.

Les joueurs vedettes des Panzers, Bhupender Ghanghas et Ashok Nain, ont raté de nombreuses occasions qui ont renforcé la confiance du Maharashtra au début de la seconde période. Alors que le capitaine des Panzers, Ahlawat, est entré dans son rythme offensif, mais il était trop unidimensionnel et était facilement contenu par les Ironmen.

Chiseliov et Kiani ont continué à marquer avec des tirs venimeux et ont continué à étendre leur avance. Ahlawat espérait inspirer son équipe mais le reste de l’équipe Panzers avait du mal à faire face au rythme du match. À mi-chemin de la deuxième période, les scores se lisaient à 19-31 en faveur des Ironmen qui semblaient imparables à l’avenir, tandis que les Panzers semblaient dégonflés.

Même Naveen Deshwal dans le but des Ironmen était en forme alors qu’il effectuait des arrêts réflexes impressionnants qui semblaient porter un coup dur à la confiance des Panzers en seconde période. Capitaine du Maharashtra, Chiseliov réalisait sans doute la performance individuelle de la saison dans la mesure où Delhi avait du mal à gérer sa puissance et son intelligence devant le but. Peu de temps après la fin du match 31-41 en faveur des Ironmen qui étaient complètement dominants dans le match nul car les Panzers de Delhi ne pouvaient pas faire face à leur puissance et à leur férocité en attaque.

Sumit Kumar des Maharashtra Ironmen est devenu le meilleur buteur de son équipe avec 10 buts, tandis qu’Ashok Nain des Delhi Panzers a été le meilleur buteur de son équipe dans la rencontre avec 10 buts également. Sumit Kumar des Ironmen a été désigné meilleur joueur du match pour ses performances époustouflantes en attaque.