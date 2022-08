Les Iron Dames de la course automobile font plus que simplement mettre des femmes au volant

Sarah Bovy a eu quelques doutes quand elle et ses coéquipiers ont appris qu’ils courraient en costume rose et dans une voiture à livrée rose cette saison, mais le succès sur la piste avec les Iron Dames a rapidement dissipé toute inquiétude.

La pilote belge de 33 ans a écrit son nom dans l’histoire du sport automobile lors des Six Heures de Monza le mois dernier en tant que première femme à décrocher une pole position dans une course du Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​(WEC). L’équipe a terminé deuxième de sa catégorie, devenant la première équipe féminine sur un podium en WEC, et lors des 24 Heures de Spa du week-end dernier, elle a de nouveau remporté la catégorie Gold Cup avec une avance de trois tours sur une Ferrari 488 GT3 EVO.

C’était la première fois en 98 ans d’histoire de l’événement belge qu’un équipage féminin GT3 remportait une victoire de classe, et l’équipe de Bovy, la Danoise Michelle Gatting, la Suissesse Rahel Frey et la Française Doriane Pin sont également en tête du GT World. Défi dans leur classe. “Nous étions comme” si nous devenons complètement roses, nous devons livrer “”, a déclaré Bovy à Reuters, rappelant ces discussions de pré-saison sur la livrée.” Sinon, nous serons simplement considérés comme les filles qui ont essayé d’attirer attention en ayant une voiture colorée et en jouant trop souvent toutes les cartes de la gamme féminine.



« Je pense que l’équipe a décidé de se lancer parce qu’elle savait que nous avions le potentiel pour obtenir d’excellents résultats… Maintenant, avec tout ce que nous avons déjà réalisé cette saison, je suis super content que nous ayons opté pour cette couleur. Nous en sommes propriétaires. » Les Iron Dames concourent dans la catégorie GTE Am dans le cadre d’un projet fondé en 2019 par l’entrepreneure et coureuse française Deborah Mayer, qui dirige également la commission gouvernante de la FIA Women in Motorsport.

OBJECTIF D’INSPIRATION

L’objectif du projet est de soutenir et d’inspirer les femmes actives dans le sport automobile. Les chefs d’équipe Iron Dames dans divers championnats sont des femmes, tout comme de nombreux mécaniciens et marketing.

Bovy espérait que le succès aurait un impact positif – non seulement en montrant que les femmes peuvent concourir aux côtés des hommes, mais aussi en encourageant une plus grande implication des femmes dans tous les domaines. ,” dit-elle.

Les preuves recueillies autour de l’hippodrome et sur les réseaux sociaux ont montré de plus en plus d’intérêt de la part de jeunes filles souhaitant s’engager dans le sport. “Je dis souvent qu’aucune d’entre nous n’a commencé à faire du sport automobile parce que nous voulions défendre une cause pour les femmes dans le sport automobile. Nous courons parce que nous sommes des coureurs, nous adorons ça », a déclaré Bovy.

Lire aussi- Champions SAFF U20: l’Inde cinq étoiles a émergé

“Mais lorsque vous faites partie d’un projet comme Iron Dames, vous réalisez assez rapidement que tout ce que vous faites, chaque résultat que vous apportez est important pour quelque chose qui est plus grand que vous.” Où cela s’arrête-t-il ? Combien pouvons-nous faire? Je n’ai vraiment pas de réponse à cela, mais nous continuerons à nous battre pour obtenir des résultats et continuerons à partager avec nos abonnés.

Un podium en catégorie GTE Am aux 24 Heures du Mans reste un objectif, les Iron Dames repassant septièmes cette année, et 40e au général, après une crevaison précoce. quelques opportunités de se battre pour de belles positions et les attentes seront certainement encore plus élevées maintenant que nous avons montré que nous pouvons gagner des courses », a déclaré Bovy.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici