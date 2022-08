Les Irano-Canadiens se sentent comme des « citoyens de deuxième classe », car beaucoup continuent d’être arrêtés lors de leurs voyages aux États-Unis

Amir Abolhassani a vendu sa maison à Saskatoon lorsque son employeur basé aux États-Unis lui a demandé de déménager en Caroline du Nord. Mais à l’aéroport de Calgary en janvier dernier, sa famille n’a pas été autorisée à traverser la frontière.

L’officier américain des douanes et de la protection des frontières (CBP) a déclaré à Abolhassani, qui est un citoyen canadien, que c’était à cause du temps qu’il avait passé comme conscrit dans le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) d’Iran il y a plus de dix ans. La famille a été soumise à un examen secondaire impliquant un long entretien et une fouille approfondie de ses effets personnels, de ses téléphones portables et de ses réseaux sociaux.

“C’est comme si nous n’étions pas Canadiens et nos vies, nos souffrances n’étaient importantes pour personne”, a déclaré Abolhassani.

“Ne suis-je pas assez canadien? Le stress d’être lié à une organisation terroriste est la pire des choses.”

Amir Abolhassani dit qu’il veut que le Canada blanchisse son nom et celui d’autres anciens conscrits. (Soumis par Amir Abolhassani)

L’administration Trump a qualifié le CGRI d’organisation terroriste en 2019. Abolhassani a déclaré que tous les hommes en Iran de plus de 18 ans doivent effectuer un service obligatoire avec l’une des armes de l’armée.

“Un Iranien sur trois sera affecté au CGRI parce que c’est l’une des plus grandes branches de l’armée.”

Abolhassani a déclaré que refuser la conscription empêcherait un homme d’obtenir un passeport ou d’accéder aux commodités civiques, et peut parfois entraîner d’autres sanctions.

“Je connais environ 500 cas, près de 150 sont des Irano-Canadiens et d’autres sont des Iraniens qui font face à la même situation.”

CBC News s’est entretenu avec 15 Canadiens d’origine iranienne, tous citoyens canadiens, qui continuent d’être arrêtés et détenus alors qu’ils traversent d’autres pays en raison de leur nom signalé comme ayant aidé une organisation terroriste. Tous disent avoir le sentiment d’être traités comme des citoyens de seconde zone.

“L’officier a dit que ma femme ne pouvait pas aller aux États-Unis non plus parce qu’elle avait peut-être reçu une formation militaire de ma part. C’est désastreux”, a déclaré Abolhassani. “En deux mois d’entraînement, j’ai tenu une arme pendant trois jours. Je viens de tirer quatre balles dans ma vie. Un adolescent américain typique en a peut-être tiré plus.”

Les familles des #FormerIRGCconscripts sont toujours séparées et souffrent. @USEnvoyIran et @JarrettBlanc, veuillez #StopConscriptsTravelBan —@AbolhassaniAmir

“Nous ne sommes pas encore de vrais Canadiens”

Inquiet de perdre son emploi, l’homme de 41 ans a demandé un visa pour les États-Unis, mais il est inquiet car il sait que certaines personnes attendent des visas américains depuis 2019.

“Nous ne sommes pas encore de vrais Canadiens. Une fois que vous êtes signalé à la frontière américaine, votre nom entre dans une liste qui, lorsque vous voyagez à destination ou en provenance du Canada et de tout autre allié des États-Unis, vous sera signalé”, a-t-il déclaré.

Maryam Ghasemi, professeure adjointe de recherche à l’Université de Waterloo, devait commencer un nouveau poste de recherche à l’Université Augusta en Géorgie le 1er août. Lorsque Ghasemi s’est rendue au bureau frontalier de Rainbow Bridge à Niagara Falls, en Ontario, en mai pour postuler pour un Visa TN elle a été refusée.

Ghasemi a déclaré que des agents de la sécurité intérieure ont fouillé les médias sociaux de sa famille, puis les ont escortés jusqu’à leur voiture sans donner de raisons.

“Un agent du CBP m’a dit que le fait d’avoir un passeport du pays ne me donnait pas la nationalité. Elle a dit que mes antécédents étaient différents et que je n’étais pas canadienne. C’était vraiment impoli”, a-t-elle déclaré.

Maryam Ghasemi a déclaré que sa famille avait reçu une lettre d’interdiction de territoire aux États-Unis sans autre explication. De nombreux Irano-Canadiens de CBC se sont entretenus avec des lettres similaires. (Soumis par Maryam Ghasemi)

La famille a reçu une lettre d’interdiction de territoire aux États-Unis sans autre explication et a été invitée à consulter le consulat à Toronto pour obtenir une approbation. Un officier lui a dit plus tard que c’était parce que son mari avait servi dans l’IRGC.

“L’université a décidé de reporter mon poste au prochain semestre. Mais si le processus de visa ne fonctionne pas, je perdrai le poste. L’avenir n’est pas clair pour nous.”

Le Canada décharge ses responsabilités sur les États-Unis

Ghasemi, comme bien d’autres, a contacté des députés et le bureau du premier ministre, pour se faire dire que ce n’est pas la responsabilité du Canada.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a déclaré à CBC News dans un communiqué par courriel que bien qu’elle soit au courant de cas où des Irano-Canadiens se sont vu refuser l’entrée aux États-Unis et dans d’autres pays, il n’existe pas de mécanisme interne pour les suivre.

“L’ASFC ne possède aucun pouvoir ou autorité pour intervenir dans les décisions d’immigration prises par d’autres pays”, indique le communiqué.

Affaires mondiales Canada a partagé une réponse similaire.

“En tant qu’État souverain, les États-Unis conservent la prérogative de déterminer l’admissibilité et les procédures de filtrage pour l’entrée de ressortissants étrangers”, a déclaré un porte-parole.

Mais les Irano-Canadiens comme Abolhassani et Ghasemi disent que c’est vraiment un problème canadien.

“Nous avons le sentiment d’être des citoyens de seconde classe. Je pensais que le Canada nous soutiendrait, mais nous ne sommes pas très importants. C’est honteux”, a déclaré Ghasemi.

“Nous voulons que le gouvernement nous défende parce qu’il peut résoudre le problème s’il le souhaite, comme il l’a fait avec l’interdiction des musulmans. Personne n’agit.”

Comme beaucoup d’autres, Maryam Ghasemi a communiqué plusieurs fois avec des députés et le bureau du premier ministre pour se faire dire que ce n’est pas la responsabilité du Canada. (Soumis par Maryam Ghasemi)

CBC News a contacté le département américain de la Sécurité intérieure et le CBP pour un commentaire, mais n’a pas reçu de réponse avant la publication.

4S sur la carte d’embarquement

Les Irano-Canadiens ayant déjà été enrôlés par l’IRGC reçoivent souvent une désignation «4S», qui signifie «Secondary Security Screening Selection», sur leur carte d’embarquement.

Javad Mokhtarzadeh, propriétaire d’une entreprise à Montréal, a déclaré que lors d’un récent voyage en Europe, sa famille avait été contrôlée à son arrivée et qu’à leur retour au Canada, leurs cartes d’embarquement comportaient 4S.

Javad Mokhtarzadeh dit que même les autres personnes accompagnant un ancien conscrit sont soumises au processus de sélection secondaire « 4S ». (Soumis par Javad Mokhtarzadeh)

“Les officiers nous parlent comme si nous n’étions pas des citoyens canadiens. Vous m’avez accordé la citoyenneté [and] ma fille est née ici. J’ai dit à ma fille de cinq ans, ça fait partie du jeu en passant devant les aéroports”, a déclaré Mokhtarzadeh.

“C’était tellement frustrant et exaspérant qu’ils ont demandé à ma petite fille de lever la main pour une inspection corporelle et d’enlever ses chaussures. Dans mon propre pays, je suis traité de cette façon et on me demande si j’ai quelque chose à cacher.”

Kamran Farzamfar, un résident de Calgary, a déclaré que le problème touchait même les Iraniens-Canadiens, ceux qui sont nés au Canada mais d’origine iranienne.

La famille de quatre personnes de Farzamfar s’est rendue aux États-Unis plusieurs fois avant 2019, à la fois pour les loisirs et pour le travail. Mais lorsqu’ils se sont rendus à l’aéroport pour leurs premières vacances depuis la pandémie en février dernier, ils se sont vu refuser l’entrée.

“J’ai essayé de demander à l’officier s’il pouvait au moins laisser mes fils partir en vacances, mais [they] nous a refusé l’entrée ce jour-là », a déclaré Farzamfar.

Kamran Farzamfar, un résident de Calgary, dit qu’il ne comprend pas pourquoi son fils né au Canada ne peut pas voyager aux États-Unis ou dans d’autres pays. (Soumis par Kamran Farzamfar)

Quelques jours plus tard, la famille a de nouveau essayé de faire entrer leurs fils pour le voyage.

« Mon fils, qui est né ici, s’est vu refuser l’entrée. Ce problème n’affecte pas seulement les Canadiens d’origine iranienne, mais aussi les Canadiens d’origine iranienne », a-t-il déclaré.

À une autre occasion, en revenant de Francfort, un ami accompagnant Farzamfar a également reçu une désignation 4S, car ils étaient sur la même référence de réservation.

« Zéro droit en tant que Canadien »

Samin Kalhor, résident de Toronto, a tenté de se rendre aux États-Unis en voiture avec sa petite amie, qui venait d’obtenir la citoyenneté canadienne, sa mère et deux petits chiens. Ils prévoyaient de célébrer Thanksgiving en famille.

Tous trois ont été arrêtés à la frontière de Buffalo.

“Ils ont pris mon téléphone, mes cartes de crédit, fouillé minutieusement la voiture et même les chiens. Pendant cinq heures, ils ont collecté des données biométriques, des empreintes digitales, des scans de la rétine et ont copié toutes les données de mon téléphone, y compris les réseaux sociaux”, a-t-il déclaré.

“Ma petite amie, que je connaissais depuis deux mois, s’est également vu refuser l’entrée.”

Le couple a connu le même sort lors d’un voyage au Mexique pour les vacances du nouvel an.

Kalhor a déclaré avoir été interrogé pendant sept heures à Cancun, dans une pièce aux murs de verre avec d’autres “méchants”.

“Tous les passagers qui passaient pouvaient me voir assis là comme si j’avais fait quelque chose de mal. Ils ont posé des questions sur ma religion, ma sexualité et tout ce que vous pouvez imaginer”, a-t-il déclaré. “C’était probablement l’un des pires jours de ma vie. Je suis une personne très sûre d’elle mais ça m’a écrasé.”

Kalhor a déclaré qu’il était venu au Canada pour améliorer sa vie, mais qu’il se sentait coincé. Il a déclaré que le problème touchera davantage de Canadiens d’origine iranienne à mesure que les voyages reprendront.

“Si je veux planifier ma lune de miel, où dois-je aller ? Où que j’aille, je serai signalé. C’est pour toujours”, a déclaré Kalhor.

“Je n’ai aucun droit en tant que Canadien. Si d’autres pays mettent le CGRI sur leurs listes, nous sommes condamnés.”