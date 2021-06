Les Iraniens votent pour un nouveau président, mais l’humeur est pessimiste

TÉHÉRAN – La file d’attente devant le bureau de vote de Téhéran était courte et calme vendredi matin, rien à voir avec la foule sous tension qui se présente habituellement pour les élections présidentielles en Iran. Mais lorsque Abdolnaser Hemmati, le modéré dans la course, s’est présenté pour voter, le trottoir devant le bureau de vote, aménagé à l’institut religieux Hosseinieh Ershad, s’est soudainement réveillé. « Vos opinions sont inutiles pour ce pays », a crié un chahuteur à M. Hemmati, l’ancien gouverneur de la banque centrale d’Iran, brandissant son téléphone pour immortaliser le moment.

« Vous êtes l’espoir de notre nation », a crié une femme au candidat, essayant de noyer le chahuteur. La course présidentielle de l’Iran a été marquée, plus que toute autre chose, par un manque d’intérêt : de nombreux électeurs ont déclaré qu’ils ne prendraient pas la peine de voter lors d’une élection qui, selon eux, a été manipulée en faveur du candidat conservateur pur et dur, Ebrahim Raisi, Le chef du pouvoir judiciaire iranien, proche du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

Même s’ils avaient plus de choix en la matière, les élections précédentes se sont toutes terminées de la même manière quel que soit le vainqueur, ont déclaré de nombreux habitants de Téhéran – avec des prix et des loyers en hausse, une baisse de l’emploi et un pessimisme s’installant. Vendredi, les files d’attente des électeurs dans plusieurs bureaux de vote de la capitale étaient beaucoup plus courtes que lors des précédentes élections présidentielles, bien que la pandémie de coronavirus en cours ait également affecté la participation. Les médias iraniens ont rapporté qu’à 17 heures, la participation des électeurs était de 23%. Les résultats sont attendus samedi. Sous cette surface apathique, cependant, se trouve un pays bouillonnant de rage et d’espoir, d’amertume et de foi. Certains de ceux qui penchaient pour les libéraux ne pouvaient pas tout à fait supporter de s’exclure du vote, même si leurs amis ou leurs parents le boycottaient pour protester contre le système.

« Nous n’avons pas voté à cause d’Hemmati lui-même », a déclaré Milad, 34 ans, un employé de banque qui s’est rendu au bureau de vote d’Hosseinieh Ershad pour voter pour M. Hemmati. De nombreux électeurs ont refusé de donner des noms complets par peur de parler ouvertement de politique. « Nous avons voté parce que nous voulions montrer à l’autre camp qu’il y a toujours une voix d’opposition en Iran. Une voix faible de l’opposition vaut mieux que pas de voix du tout. Les électeurs de chaque côté se sont mis d’accord, d’une manière générale, sur les plus grands problèmes auxquels le pays est confronté : la corruption, la mauvaise gestion économique et les sanctions américaines qui aggravent la misère économique de l’Iran. Mais si l’opposition modérée était divisée sur l’opportunité de voter, les conservateurs qui se sont présentés pour voter étaient unis derrière M. Raisi et, plus important encore, le gouvernement islamique pour lequel sa candidature était venue se présenter. (Les affiches de campagne de M. Raisi le présentent souvent aux côtés de l’ayatollah Khamenei et du général de division Qassim Suleimani, le commandant iranien dont la mort lors d’une frappe aérienne américaine l’année dernière a fait descendre des foules de personnes en deuil dans les rues.)