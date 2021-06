Les Iraniens votent à l’élection présidentielle en faveur d’un candidat pur et dur

Le favori est Ebrahim Raisi, un religieux conservateur considéré comme un protégé et un possible successeur de l’ayatollah Ali Khamenei, le chef suprême de l’Iran. Raisi, qui dirige le système judiciaire iranien, a été lié par des groupes de défense des droits humains à des meurtres de masse de dissidents iraniens il y a plus de trois décennies. Il a exprimé son opposition aux négociations avec les États-Unis et d’autres gouvernements occidentaux, mais est favorable au rétablissement de l’accord nucléaire, une étape cruciale vers la relance de l’économie iranienne.