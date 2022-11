Les Iraniens manifestent aux funérailles d’un enfant tué par balle

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Une grande manifestation antigouvernementale a éclaté en Iran vendredi lors des funérailles d’un enfant tué dans une fusillade que sa mère a imputée aux forces de sécurité. C’est la dernière d’une vague de manifestations qui ont éclaté à travers le pays au cours des deux derniers mois.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient des centaines de manifestants lors des funérailles de Kian Pirfalak, 9 ans, dans la ville d’Izeh, dans le sud-ouest du pays. Des manifestations ont également éclaté dans la ville orientale de Zahedan, qui a connu les violences les plus meurtrières depuis le début des manifestations à l’échelle nationale.

Les manifestations ont éclaté pour la première fois après la mort, le 16 septembre, d’une femme de 22 ans détenue par la police des mœurs du pays. Ils se sont rapidement transformés en appels au renversement des religieux au pouvoir en Iran et à la fin de la théocratie établie après la révolution islamique de 1979.

Les autorités ont fortement restreint l’accès aux médias et fermé périodiquement Internet alors qu’elles luttent pour contenir le plus grand défi lancé à leur leadership depuis plus d’une décennie, ce qui rend difficile la confirmation des détails des troubles dans différentes parties du pays.

Les médias officiels iraniens ont rapporté que sept personnes avaient été tuées et plusieurs blessées, dont des membres des forces de sécurité, lors d’une fusillade à Izeh mercredi. Les autorités ont imputé l’attaque à des “terroristes” sans fournir plus de détails.

Parmi les victimes se trouvait Pirfalak. Sa mère, Zeinab Molaei, a déclaré que les forces de sécurité avaient arrêté la famille dans leur voiture et leur avaient dit de partir pour leur propre sécurité en raison d’une manifestation à proximité. Quand ils se sont retournés, les forces de sécurité ont ouvert le feu sur le véhicule, a-t-elle dit, selon l’agence de presse semi-officielle Fars.

Les médias d’État avaient initialement déclaré qu’une jeune fille avait été tuée, mais ont ensuite modifié ces informations. Fars a déclaré que 11 personnes avaient été arrêtées en lien avec la fusillade à Izeh, qui, selon les responsables iraniens, fait l’objet d’une enquête.

Des dizaines de manifestants s’étaient rassemblés dans différentes parties d’Izeh au moment de l’attaque, scandant des slogans antigouvernementaux et lançant des pierres sur la police, qui a tiré des gaz lacrymogènes pour les disperser, ont rapporté les médias officiels à l’époque. Les manifestants ont également incendié un séminaire religieux chiite à Izeh.

La violence a éclaté autour de certaines des manifestations alors que les forces de sécurité ont réprimé la dissidence. L’Iran a également connu un certain nombre d’attaques récentes imputées aux séparatistes et aux extrémistes religieux, notamment une fusillade dans un important sanctuaire chiite le mois dernier qui a tué plus d’une douzaine de personnes et a été revendiquée par le groupe État islamique.

Un officier du renseignement des Gardiens de la révolution iraniens a été tué vendredi lors d’une violente manifestation à Sahneh, dans une zone kurde de l’ouest de l’Iran, a rapporté l’agence de presse semi-officielle Tasnim. Il a identifié le défunt comme étant le colonel Nader Beirami et a déclaré que les assaillants avaient été arrêtés.

Les responsables iraniens ont cherché à lier les attaques aux manifestations et à imputer tous les troubles à des acteurs étrangers hostiles, sans fournir de preuves. Les manifestants disent qu’ils en ont assez après des décennies de répression par un clergé qu’ils considèrent comme corrompu et dictatorial.

Au moins 388 personnes ont été tuées et plus de 16 000 arrêtées, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe surveillant les troubles. Il indique qu’au moins 53 membres des forces de sécurité ont été tués.

Des groupes de défense des droits accusent les forces de sécurité d’avoir tiré à balles réelles et d’oiseaux sur des manifestants, et de les avoir battus avec des matraques, violence capturée dans de nombreuses vidéos diffusées en ligne.

The Associated Press