Les Iraniens exhortent Biden à reconnaître la révolution contre le régime : “Boycottez-les en tout”

Une série d’entretiens dramatiques avec des Iraniens de l’intérieur de l’Iran au milieu des manifestations massives qui se déroulent contre la très répressive République islamique d’Iran révèle leur désir ardent que le président Biden reconnaisse leur révolution.

Alors que les manifestations frappent le jour 82, les militants disent que l’implication est claire : si la Maison Blanche émet un sceau d’approbation aux sentiments révolutionnaires pour renverser le régime iranien, les États-Unis fourniront une solidarité inconditionnelle au lieu de rester largement à l’écart.

“C’est une révolution constitutionnelle pour les droits fondamentaux du peuple iranien”, a déclaré Shagha, designer et peintre, à Fox News Digital via une ligne cryptée. Elle veut que « les États-Unis reconnaissent la révolution du peuple iranien et reconnaissent qu’elle n’est pas pour le hijab ».

Le régime iranien, selon les critiques, cherche maintenant à apaiser les manifestants en lançant d’éventuelles concessions pour arrêter les protestations continues qui ont englouti la nation au cours des 12 dernières semaines.

Le procureur général du régime iranien, Mohammad Jafar Montazeri, a récemment évoqué la dissolution de la notoire police des mœurs de l’État qui applique le code vestimentaire islamique pour les femmes, y compris le foulard ou le hijab obligatoire.

Les manifestants iraniens ont déclaré à Fox News Digital que le code vestimentaire islamique n’est pas simplement un bogue du système qui peut être réformé. Le hijab forcé et les mauvais traitements graves infligés aux femmes sont une caractéristique d’un État islamique radical à Téhéran qui doit être éradiqué, ont souligné les militants.

Fox News Digital a mené les entretiens sur une ligne de communication cryptée. L’identité complète des Iraniens ne peut être divulguée en raison de la violente répression du régime contre la dissidence. Leurs noms ont été changés pour protéger leur sécurité.

Pardis, une femme de 24 ans qui vit à Téhéran, a déclaré : « Le régime de la République islamique n’est pas légitime. C’est terroriste. C’est maintenant une révolution et pas une seule protestation.

Elle a exhorté l’administration Biden “à ne pas négocier et débattre” avec le régime iranien : “Boycottez-les en tout”.

Son enthousiasme à parler avec une organisation de presse américaine était évident, disant: “Nous aimons le peuple américain et aimerions en savoir plus sur lui.”

Pardis suit les réactions des stars hollywoodiennes et des personnalités de la télé-réalité.

“Les célébrités Angelina Jolie et Kim Kardashian parlent de la révolution”, a-t-elle déclaré.

En septembre, Jolie, lauréate d’un Oscar, a publié sur Instagram des photos de manifestants iraniens. Elle a écrit : « Respect aux femmes iraniennes courageuses, provocantes et intrépides », ajoutant : « Toutes celles qui ont survécu et résisté pendant des décennies, celles qui descendent dans la rue aujourd’hui, ainsi que Mahsa Amini et tous les jeunes Iraniens comme elle.

Le meurtre présumé par le régime iranien d’Amini, 22 ans, alors qu’il était détenu par la police des mœurs, a déclenché des manifestations à l’échelle nationale contre les dirigeants islamiques de Téhéran.

En septembre, la police des mœurs a arrêté Amini parce qu’elle ne portait pas correctement son hijab à Téhéran.

Parsa, une graphiste de 30 ans à Téhéran, a mis en doute le commentaire de Montazeri sur l’abolition de la police des mœurs : « Ce n’est pas une déclaration officielle de la République islamique. Peu importe qu’ils l’abolissent ou non.

Il a dit que ce qui compte, c’est : « Il s’agit de révolution et de changement de régime.

Parsa a ajouté: “La première chose que l’administration Biden puisse faire est de laisser le [nuclear] négociations avec l’Iran. Et faire quoi [former President Donald] Trump l’a fait. Il a quitté les négociations avec la République islamique d’Iran et a tué [Qassem] Soleiman.”

L’armée américaine a utilisé une attaque de drone en 2020 pour assassiner le terroriste désigné par les États-Unis, Soleimani, qui supervisait la force d’élite Quds, une division du Corps des gardiens de la révolution islamique. Le gouvernement américain a déclaré que Soleimani était responsable du meurtre de plus de 600 Américains au Moyen-Orient.

Selon Parsa, “Quand Biden parle avec la République islamique, cela rend le peuple iranien furieux car cela signifie la survie de la République islamique”.

La Maison Blanche cherche un accord atomique avec l’Iran dans lequel des restrictions temporaires sont imposées au prétendu programme d’armes nucléaires de Téhéran en échange d’un allégement des sanctions pouvant atteindre 275 milliards de dollars au cours de la première année de l’accord.

Les pourparlers sur le nucléaire sont au point mort, mais si l’accord est mis en œuvre, le régime iranien recevrait une aubaine économique massive. L’injection de fonds dans les coffres de Téhéran pourrait être utilisée pour financer le terrorisme et anéantir le mouvement de protestation, disent les critiques.

Un porte-parole du département d’État américain a déclaré à Fox News Digital : « Le JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) n’est pas à notre ordre du jour pour le moment. L’Iran tue ses jeunes et vend des UAV (véhicules aériens sans pilote) à la Russie pour tuer des Ukrainiens.

Le JCPOA est le nom officiel de l’accord sur le nucléaire iranien. Le porte-parole a ajouté que la Maison Blanche s’efforçait de contrer “la prolifération par l’Iran de drones dangereux vers la Russie pour une utilisation dans sa guerre brutale contre l’Ukraine”.

Le gouvernement américain sous les administrations républicaine et démocrate a classé l’État théocratique iranien comme le pire État parrain du terrorisme au monde.

Parsa a déclaré que le régime iranien était dans les cordes : « Il y a peut-être 20 ans, la République islamique avait 60 % de soutien [from the Iranian people]. Maintenant, c’est moins de 10 %.”

Interrogé sur les manifestants avec lesquels Fox News Digital s’est entretenu et qui souhaitent un changement radical dans la politique étrangère du président Biden envers les dirigeants de la République islamique, un porte-parole du département d’État a déclaré à Fox News Digital : “Les yeux du monde sont tournés vers l’Iran. Les droits de l’homme Les abus infligés par le gouvernement iranien à son peuple ne doivent pas rester sans conséquence. Avec nos partenaires, nous agissons de toute urgence par des actions unilatérales, des mesures multilatérales et un mécanisme de l’ONU pour tenir l’Iran responsable de l’emploi de la violence contre sa propre population, en particulier les femmes et les filles.

Pour Rastin, un médecin de 30 ans originaire du sud de l’Iran, la politique de l’administration Biden ne suffit pas à soutenir un effort à grande échelle pour démanteler la République islamique. Il a déclaré que la Maison Blanche avait simplement “soutenu les réformes et les protestations. Mais il s’agit de révolution”.

Il a déclaré : « Même si l’ONU retire… l’Iran du comité des femmes, cela ne suffira pas. Il y a suffisamment de raisons pour retirer la République islamique de l’ONU parce que le régime n’adhère à aucun des principes de cette organisation. “

Les États-Unis cherchent à retirer le régime iranien de l’organe de l’ONU pour l’égalité et l’autonomisation des femmes. Le vote est prévu pour le 14 décembre.

Rastin veut que les États-Unis « se concentrent sur la fourniture d’Internet au peuple iranien ». Le régime iranien bloque fréquemment les connexions Internet dans le pays pour empêcher la couverture des manifestations quotidiennes.

L’appareil de sécurité de l’État iranien a imposé des niveaux de violence spectaculaires aux manifestants. Les forces de sécurité ont assassiné au moins 448 personnes et effectué jusqu’à 18 000 arrestations. Une soixantaine d’enfants choquants ont été tués par le régime lors des vagues de protestations.

Trente-six manifestants risquent la peine de mort, selon le Centre américain pour les droits de l’homme en Iran.

Hooman, un universitaire d’âge moyen de Shiraz, a déclaré : « Le peuple iranien veut renverser le régime et établir un régime constitutionnel en Iran. Le régime essaie simplement de réduire [the protest movement] au hijab. Mais il ne s’agit pas seulement du hijab.”

Il a fustigé les efforts extérieurs de la République islamique pour gagner l’opinion publique, déclarant : « La République islamique dans les réunions internationales parle de liberté et d’égalité, mais la République islamique, en fait, soutient le terrorisme, et les autres pays ne devraient pas être trompés par la République islamique. .”

Il souhaite que la communauté internationale intensifie la pression sur l’Iran “pour le mettre dans un coin et l’affaiblir”. Il a également pris à partie le Conseil national irano-américain (NIAC), le qualifiant de « lobby » du régime iranien et a exhorté les Américains à « écouter la vraie voix du peuple iranien » en Iran.

Fox News a envoyé une demande de presse à NIAC.

L’utilisation de frappes aériennes militaires pour punir le régime iranien a été soulevée par un certain nombre de manifestants.

“C’est une guerre injuste entre la République islamique et le peuple iranien”, a déclaré Parsa. Il a ajouté que les Américains pourraient utiliser des frappes aériennes chirurgicales pour cibler des bases militaires et la résidence du guide suprême de la République islamique d’Iran, Ali Khamenei.

Shagha a déclaré qu’en “attaquant les bases du régime en Iran, les forces armées perdront leur confiance et ne feront pas confiance au régime qui ne peut pas les protéger, et peut-être qu’elles quitteront leur emploi”.

Fox News Digital a envoyé des demandes de presse au ministère iranien des Affaires étrangères à Téhéran et à sa mission permanente auprès des Nations Unies.