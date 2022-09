Les Iraniens en exil soutiennent les manifestations contre la mort de Mahsa Amini

Alors que les manifestations se sont propagées à travers l’Iran la semaine dernière, Salim Haqiqi ne pouvait penser à rien d’autre. Il a regardé toutes les vidéos qu’il a pu trouver sur les réseaux sociaux, regardant avec horreur les forces de sécurité affronter les manifestants avec des balles et des gaz lacrymogènes. Et il s’inquiétait constamment pour son fils. Haqiqi, 46 ans, est un Kurde de l’ouest de l’Iran, tout comme Mahsa Amini, dont la mort le 16 septembre sous la garde de la « police des mœurs » à Téhéran a secoué la nation. Des manifestants, dont beaucoup de femmes, sont descendus dans les rues de dizaines de villes, brûlant des foulards et appelant à la chute du régime iranien.

Haqiqi a quitté l’Iran à l’adolescence il y a plus de 30 ans et vit maintenant en Norvège en tant que réfugié politique. Mais son fils de 21 ans, Milan, a été élevé en Iran par ses grands-parents. Ils se voyaient plusieurs fois par an, dans des pays voisins comme l’Arménie et la Turquie.

Milan a rejoint les manifestations à Oshnavieh, l’une des villes kurdes de l’ouest où les manifestations ont été particulièrement intenses et la répression particulièrement brutale.

Mercredi dernier, Haqiqi a eu le sentiment que quelque chose n’allait pas. Il a appelé l’Iran pendant des heures mais n’a pu joindre ni son fils ni d’autres membres de sa famille. A 4 heures du matin ce jeudi-là, il a finalement réussi à passer et a appris la nouvelle : Milan avait été tué par les forces de sécurité, ainsi que deux autres manifestants.

“Il a été tué dans un barrage de balles de Kalachnikov”, a déclaré Haqiqi. “C’est très difficile. Je n’ai pas le droit de retourner en Iran. Je n’ai pas de sommeil, pas de vie. Je pense à lui 24 heures sur 24. Il a perdu la vie pour la liberté dans son pays.

Pour les millions d’Iraniens vivant en exil, les dernières manifestations leur ont donné l’occasion de renouer avec leur patrie et de rêver à un avenir différent. Mais ils ont également renforcé la douleur de la séparation et exposé à nouveau la brutalité d’un gouvernement prêt à recourir à la force meurtrière pour rester au pouvoir. Des dizaines de personnes ont été tuées et des centaines blessées lors des manifestations, selon Amnesty International.

Après la mort de Milan, Haqiqi a reçu des dizaines de milliers de messages de condoléances sur les réseaux sociaux de la part de compatriotes kurdes et, à sa grande surprise, de membres de presque tous les différents groupes ethniques iraniens vivant à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

“Si vous considérez la diaspora comme un éventail de vagues et de moments d’immigration différents, c’est un moment très rassembleur où les gens voient la mort de cette femme comme un symbole de beaucoup de frustration et de colère”, a déclaré Persis Karim, présidente et directrice de le Centre d’études sur la diaspora iranienne de l’Université d’État de San Francisco. “C’est de la frustration et de la colère contre le régime iranien, mais cela met également en lumière tous ces autres moments qui se sont produits au cours des 43 dernières années.”

Les vagues d’Iraniens quittant le pays ont généralement suivi des périodes de grands bouleversements, comme la révolution de 1979, ainsi que les précédentes manifestations de masse en 2009 et 2019. La diaspora iranienne est considérée comme l’une des plus importantes au monde, avec environ 1 million de personnes. Iraniens vivant aux États-Unis et plusieurs millions d’autres dispersés à travers le Canada, l’Europe, la Turquie, l’Australie et le golfe Persique.

Au cours du week-end, des milliers d’Iraniens à Los Angeles – qui abrite la plus grande communauté d’Iraniens de la diaspora au monde – ainsi qu’à Toronto, Washington et plusieurs capitales européennes, ont manifesté par solidarité, scandant les mêmes slogans qui ont sonné depuis la capitale. , Téhéran, à la ville sainte de Qom : « Nous nous battrons, nous mourrons, nous reprendrons l’Iran ! « Femme, vie, liberté !

Alors que la plupart des rassemblements étaient pacifiques, la police française a gazé des manifestants dimanche alors qu’ils tentaient de marcher sur l’ambassade d’Iran à Paris. “Ils voulaient aller vers l’ambassade pour exprimer leur rage, protester pour que les travailleurs de l’ambassade et l’ambassadeur l’entendent”, a déclaré Ehsan Hosseinzadeh, un avocat de 35 ans qui a obtenu l’asile politique en France en 2018 et était à la protestation.

Le même jour à Londres, les manifestations devant l’ambassade d’Iran ont pris une tournure violente après que les manifestants se sont affrontés avec la police et entre eux. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait un homme, qui, selon certains manifestants, était un partisan du gouvernement iranien, battu par des membres de la foule alors que la police l’éloignait. La police métropolitaine de Londres a déclaré qu’au moins cinq policiers avaient été grièvement blessés et 12 personnes arrêtées.

Les affrontements entre Iraniens vivant à l’étranger ne sont pas surprenants, disent les observateurs, étant donné le nombre de factions aux objectifs différents. Les monarchistes, qui portent normalement le drapeau distinctif d’avant la révolution “Shir va Khorshid” ou “Lion et Soleil”, ont manifesté le week-end dernier, tout comme les partisans des moudjahidines–e Khalq (MEK), un ancien groupe militant qui a été retiré de la liste des organisations terroristes du gouvernement américain en 2012.

Mais la plupart de ceux qui ont manifesté ne se considéraient pas comme ayant une affiliation politique autre que l’opposition à la république islamique et à ses dures restrictions, ont déclaré des participants à Londres, Paris et Californie.

“Vous voyez les différents groupes là-bas à cause de ce que le meurtre de Mahsa Amini a déclenché”, a déclaré Azadeh Pourzand, chercheuse sur les droits de l’homme en Iran à la School of Oriental and African Studies de l’Université de Londres, qui a assisté à un rassemblement pacifique à Londres le week-end dernier. . “C’est un moment où tout le monde se rassemble, mais il faut être prêt pour des choses que nous n’avons jamais vécues auparavant.”

Téhéran a cherché à blâmer les agitateurs extérieurs pour les manifestations à l’intérieur du pays – s’en prendre aux pays occidentaux et lancer des frappes de missiles sur des groupes kurdes de l’autre côté de la frontière en Irak – mais ce sont de jeunes Iraniens qui mènent les manifestations et mettent leur vie en jeu. .

“S’il s’agit d’un mouvement qui se déroule en Iran, alors les gens de la diaspora n’ont pas grand-chose à dire sur la direction qu’il prend”, a déclaré Karim, de l’Université d’État de San Francisco. “Tout ce que nous pouvons faire, c’est amplifier la voix des gens dans la rue.”

Les membres de la diaspora disent qu’ils continueront à faire pression sur les Nations Unies et les représentants élus du monde entier pour mettre en lumière les problèmes des droits de l’homme en Iran. Ils continueront à protester et à partager les histoires des manifestants qui ont perdu la vie.

Lorsque la mère de Haqiqi est allée récupérer le corps de Milan à l’hôpital d’Oshnavieh, elle s’est d’abord vu refuser l’entrée et, après avoir insisté, a été battue par les forces de sécurité jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse. Lorsque le corps a finalement été rendu aux membres de sa famille, les forces de sécurité ont donné des instructions claires : enterrez-le dans l’heure et n’organisez pas d’enterrement.

Mais Haqiqi est déterminé à garder vivante la mémoire de son fils. Et même au plus profond de sa douleur, il sait qu’il n’est pas seul.