Les Iraniens anti-régime célèbrent la défaite de leur équipe contre les États-Unis lors de la Coupe du monde de football

La ville kurdo-iranienne de Kamyaran s’est animée de célébrations alors que l’équipe nationale de football du régime a perdu contre les États-Unis lors de la Coupe du monde de football 2022. Dans un clip partagé sur Twitter, une rue est vue remplie de véhicules qui klaxonnent alors qu’ils descendent. Les gens peuvent également être entendus applaudir suffisamment fort pour être entendus par-dessus les klaxons. Le tweet disait : « Célébration dans la ville kurdo-iranienne de Kamyaran alors que l’équipe nationale du régime a perdu contre les États-Unis lors de la Coupe du monde. Ce soir, partout en Iran, les gens font la fête. Notre #IranRevolution est plus forte. Les Iraniens veulent que ce régime sorte. Jetez un œil au clip ici :

🚨 Les célébrations commencent en Iran après la victoire des États-Unis contre la République islamique d’IranLes révolutionnaires ont annoncé qu’ils traverseraient le pays après le match pour lutter contre l’occupation islamique #IranRevolution pic.twitter.com/bv3KHdm0VM — Mahyar Tousi (@MahyarTousi) 29 novembre 2022

Des célébrations ont éclaté à Saqqez, en Iran, la ville natale de Mahsa Zhina Amini, en réponse à la défaite de l’équipe de football/football de la République islamique face aux États-Unis ! C’est une perte humiliante pour les dirigeants autoritaires de la République islamique ! pic.twitter.com/ao0jDQ3UPM — Yashar Ali 🐘 یاشار (@yashar) 29 novembre 2022

Des célébrations massives ont eu lieu dans les régions kurdes d’Iran après la défaite de l’équipe iranienne face à son homologue américain. De nombreuses régions assistent à un mouvement révolutionnaire contre le régime iranien. pic.twitter.com/syy64eDjG7— ضابط || Sécurité Rojava (@DalgashRasoul5) 30 novembre 2022

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 n’a pas été étrangère à la tension entre les relations Iran-États-Unis. Selon CNN, les médias d’État iraniens ont demandé que l’équipe de football des États-Unis soit expulsée de la Coupe du monde après que la Fédération américaine de football a changé le drapeau de l’Iran sur ses plateformes de médias sociaux. C’était pour montrer son soutien aux manifestants en Iran. Ce drapeau modifié a été temporairement affiché sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook officiels de la fédération. Le drapeau national a été montré sans l’emblème de la République islamique. Le graphique a maintenant été supprimé.

S’adressant à CNN, les responsables de l’équipe américaine ont déclaré qu’ils voulaient changer le drapeau officiel pendant 24 heures pour montrer “le soutien aux femmes en Iran qui luttent pour les droits humains fondamentaux”. Le plan était toujours de revenir au drapeau d’origine. Le département d’État a déclaré à CNN: «Nous attendons avec impatience un match pacifique et compétitif sur le terrain. Les États-Unis continuent de trouver des moyens de soutenir le peuple iranien face à la violence contre les femmes parrainée par l’État et à la répression brutale contre les manifestants pacifiques.

Bien que l’Iran ait connu plusieurs vagues de protestations, il s’agit peut-être de l’une des manifestations les plus longues auxquelles la République islamique ait été confrontée ces dernières années. Les deux derniers mois ont vu une forte répression des manifestants par le gouvernement. Selon CNN, cela a entraîné la mort d’au moins 326 personnes. Plus de 1 000 personnes ont été inculpées en lien avec les manifestations. Le 13 novembre, un tribunal iranien avait prononcé la première condamnation à mort d’un manifestant reconnu coupable d’« inimitié contre Dieu » et de « propagation de la corruption sur Terre ». Cette condamnation à mort a été prononcée pour avoir prétendument incendié un bâtiment gouvernemental.

