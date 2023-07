Les Irakiens sont furieux de la démolition par leur gouvernement d’un minaret qui a duré près de 300 ans

BASRA, Irak (AP) – Pendant trois siècles, la mosquée al-Siraji, avec son minaret en briques patinées et son pinacle incrusté de carreaux de céramique bleus, a été une caractéristique distinctive de la ville de Bassorah, dans le sud de l’Irak.

Au cours des dernières années, c’était l’une des rares attractions touristiques de la ville riche en pétrole mais négligée, bien que les habitants se soient plaints que le minaret s’avançait dans la rue, étouffant la circulation.

Aux premières heures du vendredi matin, le minaret de 11 mètres de haut (33 pieds de haut) a été rasé, le gouverneur de Bassorah assistant à la démolition, déclenchant une vague de réactions négatives sur les réseaux sociaux parmi les défenseurs de la préservation de l’Irak. héritage culturel.

Les sites du patrimoine en Irak, qui abritent de multiples civilisations remontant à plus de six millénaires, ont été durement touchés par le pillage et les dommages au cours des décennies de conflit avant et après l’invasion américaine de 2003. Plus notoirement, le groupe militant État islamique a démoli de nombreux sites antiques. dans le nord de l’Irak, y compris les sanctuaires islamiques, suscitant l’indignation parmi les Irakiens et à l’étranger.

Dans le calme relatif qui a régné ces dernières années, le pays a connu un regain d’archéologie. De nombreux artefacts volés ont été restitués et des sites patrimoniaux endommagés comme la mosquée al-Nouri à Mossoul détruite par l’EI ont été restaurés après que l’Irak a lancé un appel à l’aide internationale.

« Cependant, cette fois, ce sont les actions des autorités officielles qui ont mis fin à notre patrimoine », a déclaré Jaafar Jotheri, professeur adjoint de géoarchéologie à l’Université Al-Qadisiyah en Irak.

La mosquée Siraji avec son minaret a été construite en 1727. La mosquée elle-même n’a pas été incluse dans la démolition.

Le gouverneur de Bassorah, Asaad al-Eidani, a déclaré dans des déclarations publiques que le gouvernement local avait reçu l’autorisation du Bureau de dotation sunnite irakien, qui a autorité sur les sites religieux sunnites, pour la démolition du minaret. Il a dit que toute la mosquée serait remplacée par une mosquée moderne et mieux conçue.

« Certains diront peut-être que c’est historique, mais c’était au milieu de la rue, et nous l’avons abattu pour agrandir la rue dans l’intérêt du public », a déclaré le gouverneur dans une vidéo publiée sur la page Facebook officielle du bureau des médias du gouvernorat de Bassorah.

Le bureau du gouverneur n’a pas répondu à une demande de commentaire.

« Le minaret est antérieur à la rue », a déclaré Jotheri, « et c’est l’un des sites les plus anciens de Bassorah. Il n’empiétait pas sur la rue ; au contraire, ils ont empiété dessus.

L’importance du minaret « ne réside pas dans son contexte religieux, mais plutôt dans sa valeur historique », a déclaré Adil Sadik, un ingénieur pétrolier de Bassorah. « Ce minaret n’appartient à aucun individu ou groupe particulier ; c’est plutôt la propriété collective de la ville et une partie précieuse de sa mémoire collective.

La destruction du minaret a attiré l’attention sur les lacunes du cadre juridique irakien en matière de préservation du patrimoine. Le pays a deux lois distinctes, la loi sur la protection des antiquités et du patrimoine et la loi sur les dotations religieuses, qui sont parfois en conflit. Dans le cas des sites historiques religieux, l’autorité des dotations remplace souvent celle du Conseil d’État des antiquités et du patrimoine de l’Irak.

Ahmed al-Olayawi, porte-parole du ministère de la Culture, a critiqué la destruction du minaret. Il a déclaré que le ministère avait précédemment soumis des propositions au gouvernement de Bassorah pour que le minaret soit démantelé et déplacé loin de la rue. Al-Olayawi a appelé à une enquête judiciaire sur la démolition.

Le Bureau de dotation sunnite, dans un communiqué officiel, a nié avoir accordé l’autorisation de démolition et a exprimé son choc.

« Nous avons demandé au gouvernorat de Bassorah de déplacer le minaret, pas de le détruire », a déclaré le chef de la Fondation sunnite, Mishaan al-Khazraji, dans un discours télévisé.

Ali Nazim, un habitant de Bassora, a déclaré qu’il était d’accord avec l’objectif d’élargir la rue et de permettre une meilleure circulation, mais « la façon dont cela a été fait a provoqué la colère ».

L’incident a alimenté une conversation plus large sur la préservation des sites historiques et du patrimoine culturel de l’Irak.

« Dans d’autres pays, ils protègent même un arbre lors de l’expansion des rues », a déclaré Ali Hilal, un photographe irakien dédié à la promotion des sites historiques en Irak. « Pourquoi a-t-on détruit un site vieux de 3 siècles pour élargir la rue ? »

Après le tumulte, le gouverneur de Bassorah a déclaré qu’une société turque spécialisée dans la préservation du patrimoine pourrait prendre en charge la reconstruction du minaret à partir des décombres.

Jotheri a dit qu’il doutait que ce soit possible. Il a noté que les briques du minaret n’étaient pas numérotées pour permettre le remontage et que l’utilisation d’un bulldozer avait endommagé les caractéristiques uniques des briques.

« Chaque visiteur de Bassorah au cours des 300 dernières années a vu et formé des souvenirs avec » le minaret emblématique, a-t-il déclaré. « Mais maintenant, ni mon fils ni votre fils n’auront la chance d’en être témoins. »

___

Zeyad a rapporté de Bagdad.

Abdulrahman Zeyad et Dawood Salman, Associated Press