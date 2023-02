Les Irakiens protestent contre la violence sexiste après le meurtre d’une star de YouTube

DIWANIYAH, Irak (AP) – Des dizaines de manifestants irakiens se sont rassemblés dimanche pour dénoncer le soi-disant «meurtre d’honneur» d’une star de YouTube de 22 ans qui aurait été étranglée par son père, ajoutant du carburant aux appels à des réformes juridiques protégeant les femmes.

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Saad Maan, a annoncé vendredi que Tiba Ali avait été tuée le 31 janvier dans la ville centrale de Diwaniyah par son père, qui s’est ensuite rendu à la police. Les rapports indiquent que le père a étranglé Ali la nuit alors qu’elle dormait.

Le soi-disant “crime d’honneur” a été condamné par des groupes de défense des droits des femmes et des résidents, qui ont tiré la sonnette d’alarme sur la violence contre les femmes en Irak et sur la nécessité de réformer la législation pour imposer des peines plus sévères aux auteurs.

Les manifestants brandissaient des banderoles condamnant le meurtre et exigeant des réformes législatives. “Il n’y a aucun honneur dans le crime de tuer des femmes”, disait une pancarte.

“Quiconque veut se débarrasser d’une femme l’accuse de porter atteinte à sa dignité et la tue”, a déclaré le manifestant Israa al-Salman à l’Associated Press, qui voulait également que le père d’Ali soit exécuté.

L’article 41 du code pénal du pays autorise les maris à « discipliner » leurs femmes, ce qui inclut les coups. Pendant ce temps, l’article 409 réduit les peines de meurtre pour les hommes qui tuent ou affaiblissent de manière permanente leurs épouses ou leurs proches en raison d’adultère jusqu’à trois ans de prison.

Rosa al-Hamid, une militante du groupe de la société civile Organisation pour la liberté des femmes en Irak, a exhorté les autorités à adopter un projet de loi contre la violence domestique qui traîne depuis longtemps au Parlement irakien depuis 2019.

“Tiba a été tuée par son père sous des justifications tribales qui sont inacceptables”, a-t-elle déclaré à l’AP.

La directrice adjointe d’Amnesty International pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Aya Majzoub, a déclaré dans un communiqué de presse que la violence contre les femmes et les filles en Irak se poursuivra jusqu’à ce que “les autorités irakiennes adoptent une législation solide pour protéger les femmes et les filles contre la violence sexiste”.

Le service de police de la ville de Diwaniyah et l’administration de l’hôpital ont refusé de commenter à l’AP la mort d’Ali.

Tiba Ali vivait à Istanbul, en Turquie, et avait une chaîne YouTube avec plus de 20 000 abonnés documentant la vie dans la ville turque aux côtés de son petit ami d’origine syrienne, un investisseur immobilier. Dans sa première vidéo YouTube en novembre 2021, Ali a déclaré qu’elle avait déménagé en Turquie pour poursuivre ses études, mais avait choisi de rester parce qu’elle aimait la vie là-bas.

Son père n’aurait pas été d’accord avec le déménagement, ni avec son projet d’épouser son partenaire. Maan a déclaré qu’Ali et son père avaient eu une vive dispute lors d’une visite en Irak et que la veille de son meurtre, la police de la communauté locale était intervenue pour les aider à parvenir à un règlement.

___

Salim a contribué depuis Erbil, en Irak. L’écrivain de l’Associated Press, Kareem Chehayeb, a rapporté de Beyrouth.

Ali Abdul-hassan et Salar Salim, The Associated Press