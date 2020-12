BAGDAD (AP) – Une fuite du projet de budget de l’État irakien a plongé les Irakiens dans la panique jeudi en confirmant l’intention du gouvernement de dévaluer la monnaie nationale, le dinar irakien, et de réduire les salaires pour faire face aux effets d’une grave crise économique.

Les discussions sur la dévaluation du dinar irakien, qui est rattaché au dollar depuis des décennies, se poursuivent depuis des semaines alors que le gouvernement travaillait à finaliser le budget 2021. Le projet de loi, qui doit d’abord passer par un vote du parlement, donne un taux de change prévu de 1450 dinars irakiens pour le dollar – une baisse significative par rapport au taux officiel actuel de la banque centrale d’environ 1182 dinars pour 1 dollar.

Alors que le projet faisait le tour des médias sociaux, le ministère des Finances a exprimé «son ressentiment et son profond regret face à la publication non autorisée» du projet de loi, affirmant que l’hystérie publique aurait un impact sur la neutralité des législateurs. Le parlement doit discuter – et introduire d’éventuels amendements – à l’ébauche lors d’une session prévue samedi.

Plusieurs responsables ont déclaré que le projet divulgué était authentique, mais ont souligné qu’il pourrait subir des changements au parlement. Les vives réactions du public indiquent les défis auxquels le pays sera confronté dans la mise en œuvre des réformes économiques nécessaires au cours d’une année électorale, et en particulier pour le secteur public épuisant le budget. Des élections législatives nationales, un an plus tôt que prévu, doivent avoir lieu en juin.

« La préparation du budget est un processus technique complexe … sur une longue période », a déclaré le ministère. «Le divulguer prématurément aux médias est un acte largement irresponsable.»

Déjà, la valeur du dinar baisse dans la rue, les bureaux de change à Bagdad vendant le dollar pour 1 300 dinars irakiens.

Le débat public sur la politique de réforme du gouvernement – surnommé le «livre blanc» – s’est fortement concentré sur les moyens de ramener la masse salariale de 25% du PIB à 12%. Le projet de budget a fait un pas dans cette direction en cherchant à réduire les avantages salariaux, qui dépassent parfois le salaire de base de beaucoup dans le secteur public gonflé de l’Irak. Les avantages peuvent inclure des frais accessoires tels que la prime de danger, les diplômes d’enseignement supérieur et les frais d’accueil des hauts fonctionnaires.

L’histoire continue

La nouvelle a provoqué un tollé de la part des fonctionnaires craignant de sérieuses réductions avec la dévaluation aggravée par des réductions de prestations.

«La majorité de la main-d’œuvre irakienne est constituée d’employés du gouvernement. Nous sommes la classe moyenne, mais (les dernières décisions du gouvernement) vont faire de nous la classe la plus pauvre », a déclaré Ali Kadhim, 50 ans, enseignant. «Je rembourse deux prêts qui représentent un tiers de mon salaire. Après ces décisions, je ne sais pas combien je vais gagner.

Plusieurs fonctionnaires ont fait écho à ses craintes, notamment des médecins, des dentistes, des enseignants et des administrateurs de divers ministères.

Les réformistes au gouvernement considèrent les salaires publics comme insoutenables.

Confronté à une grave crise de liquidité provoquée par la flambée des prix du pétrole, l’Irak, exportateur de brut, a dû emprunter sur les réserves en dollars de la banque centrale pour payer les près de 5 milliards de dollars de frais mensuels pour les salaires publics et les pensions. Les revenus pétroliers, qui représentent 90% du budget, ont rapporté en moyenne 3,5 milliards de dollars depuis la chute des prix du pétrole plus tôt cette année.

Dans une interview d’octobre, le ministre des Finances Ali Allawi a déclaré que la dévaluation était sérieusement envisagée dans le cadre de discussions avec le Fonds monétaire international. Le FMI a proposé un taux de 1 600 dinars pour un dollar, que le gouvernement irakien a jugé «politiquement difficile» selon un haut responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter des pourparlers avec le FMI.

Le taux anticipé dans le projet de 1.450 dinars par rapport au dollar «aidera à couvrir le déficit financier, mais, bien sûr, s’ils ne parviennent pas à prendre des mesures de soutien pour les pauvres, alors l’impact de l’inflation sera très sévère, », a déclaré Mohammed al-Daraji, un législateur au comité des finances.

Le Parlement doit encore approuver la loi, qui devrait être profondément impopulaire. Ce mois-ci, des manifestants dans la province septentrionale de Sulimaniya ont incendié des bâtiments gouvernementaux en raison de retards de paiement des salaires.

Mais il n’y a guère de choix, a déclaré le haut responsable du gouvernement. Sans ces mesures, les réserves de devises de l’Irak chuteraient en dessous de 20 milliards de dollars l’année prochaine, a-t-il déclaré. Ils s’élèvent actuellement à 50 milliards de dollars.