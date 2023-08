Les Irakiens LGBTQ font face à une nouvelle menace alors que les législateurs envisagent la peine de mort

Des musulmans chiites irakiens se préparent à incendier des pancartes représentant les drapeaux des États-Unis, de la communauté LGBTQ+ et d’Israël, lors d’une manifestation à Nasiriyah le 4 juillet 2023 contre un Coran en feu devant une mosquée de Stockholm qui a indigné les musulmans du monde entier.

Un amendement à une loi anti-prostitution en Irak pourrait conduire à la peine de mort pour « relations homosexuelles ».

Bien qu’il n’y ait pas de lois punissant les relations homosexuelles en Irak, des personnes LGBTQ ont déjà été ciblées et poursuivies.

La proposition de modification de la loi est soutenue par le parlement majoritairement islamiste.

Un amendement à la loi en Irak propose la peine capitale pour les relations homosexuelles, dans ce que les militants appellent une escalade « dangereuse » dans le pays où les personnes LGBTQ sont déjà confrontées à de fréquentes attaques et discriminations.

L’amendement à une loi anti-prostitution de 1988, qui a été adopté en première lecture au parlement la semaine dernière, permettrait aux tribunaux de prononcer « la peine de mort ou la réclusion à perpétuité » pour « relations homosexuelles », selon un document consulté par l’AFP.

L’homosexualité, tout comme d’autres questions de genre, reste taboue dans la société conservatrice irakienne, bien qu’aucune loi existante ne punisse explicitement les relations homosexuelles.

Mais des membres de la communauté LGBTQ ont été poursuivis pour sodomie ou en vertu de vagues clauses de moralité et anti-prostitution dans le code pénal irakien.

Selon un rapport de 2022 de Human Rights Watch et de l’organisation non gouvernementale IraQueer, les Irakiens LGBTQ ont été contraints à l’ombre, souvent la cible d’« enlèvements, viols, tortures et meurtres » qui restent impunis.

Rasha Younes, chercheuse sur les droits LGBTQ à HRW, a décrit le projet de loi comme une « étape dangereuse ».

« Cela signifie que la vie des Irakiens et leur peur constante d’être pourchassés et tués par des groupes armés en toute impunité vont maintenant se traduire dans la loi elle-même », a-t-elle déclaré.

« Le gouvernement irakien (utilise) les droits des personnes LGBT pour détourner l’attention du public de son manque de livraison. »

La modification de la loi semble bénéficier d’un large soutien au sein de l’assemblée à majorité islamiste.

L’amendement était « toujours en discussion et sujet à des échanges de points de vue », a déclaré Saud al-Saadi, membre du parti musulman chiite Huquq, l’aile politique des puissantes Brigades du Hezbollah alignées sur l’Iran et faisant partie de la coalition au pouvoir.

Saadi a déclaré qu’une deuxième lecture n’avait pas encore été programmée et a soutenu que le parlement visait à « combler un vide juridique ».

Le législateur Sharif Suleiman du Parti démocratique du Kurdistan a déclaré que la législation proposée reflète « nos valeurs morales et humaines et nos combats contre les phénomènes sociaux anormaux ».

« Nous avons besoin de lois dissuasives », a-t-il déclaré au journal gouvernemental Al-Sabah.

« Ma vie finira »

L’amendement fixerait également une peine minimale de sept ans de prison pour « promotion de l’homosexualité », selon le texte consulté par l’AFP.

D’autres mesures visent à restreindre la discussion ouverte sur les questions de genre, car les politiciens irakiens et les utilisateurs des médias sociaux ont de plus en plus recours à la rhétorique anti-LGBTQ au cours des derniers mois.

La commission nationale des médias et des communications envisage d’interdire aux publications basées en Irak d’utiliser le terme « homosexualité », a déclaré une source au sein de l’organisme.

Au lieu de cela, les médias seraient invités à utiliser le terme péjoratif de « déviance sexuelle », selon la source, et le terme « genre » serait également interdit si la mesure était adoptée.

L’ecclésiastique chiite Moqtada al-Sadr, qui exerce une grande influence politique mais ne fait pas partie du gouvernement, a appelé à la fin de l’année dernière dans un article publié sur les réseaux sociaux « tous les croyants » à « s’opposer à la société homosexuelle, non par la violence… mais par l’éducation et la conscience ».

Les partisans de Sadr ont brûlé des drapeaux arc-en-ciel lors de leurs manifestations cet été pour protester contre l’incendie du Coran en Suède après qu’il a déclaré que c’était « la meilleure façon de provoquer » ceux qui soutiennent ou défendent de telles actions.

La montée du sentiment anti-LGBTQ a attisé la peur parmi les membres de la communauté.

« La situation est devenue trop compliquée parce que nous ne sommes pas protégés par les autorités », a déclaré l’homosexuel irakien Abdallah, demandant à être identifié uniquement par son prénom.

Des partisans du religieux chiite irakien Moqtada Sadr brûlent une affiche représentant un drapeau LGBTQ+ lors d’une manifestation à Karbala le 29 juin 2023, dénonçant l’incendie du Coran en Suède. AFP Mohamed Sawaf/AFP

L’homme de 33 ans a quitté Bagdad pour la Turquie au plus fort des récentes manifestations près de l’ambassade de Suède dans la capitale irakienne.

« Si quelqu’un découvre que je suis gay et a un problème avec moi, il peut envoyer mon nom ou ma photo à des groupes armés », a-t-il déclaré à l’AFP.

« Ma vie finira. »