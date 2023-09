« Les Irakiens aiment la vie » : conversation avec Ala Talabani | Actualités économiques et commerciales

Doha, Qatar – Vingt ans après l’invasion de l’Irak, le peuple irakien est toujours confronté aux conséquences du régime de Saddam Hussein et aux années de troubles qui ont suivi sa fin en 2003. Dans le même temps, la communauté internationale se pose la question de savoir si l’intervention ce qui s’est produit était la bonne voie à suivre.

Malgré tout cela, a déclaré Ala Talabani à Al Jazeera, le peuple irakien aime la vie et est ravi de se connecter avec ses « frères et amis » dans le monde arabe et au-delà.

Cette femme politique irakienne, kurde et soufie dirige le bloc de l’Union patriotique du Kurdistan au parlement irakien et poursuit le travail qu’elle a commencé en tant que députée il y a 16 ans.

En mettant fortement l’accent sur les femmes, les jeunes et sur le changement dans la façon dont les affaires ont été faites au cours des 20 dernières années, Talabani cherche à savoir s’il existe une nouvelle voie à suivre pour le pays, aux côtés d’un certain nombre d’autres responsables irakiens qui ont assisté à une conférence sur les leçons apprises. et l’avenir de l’Irak organisé par l’Université de Georgetown à Doha.

Il est important pour nous, Irakiens, d’entendre le point de vue des autres. … Cela me donne une idée plus claire de ce qu’il reste à faire pour la prochaine phase, pour savoir si je suis sur la bonne voie par Ala Talabani

« Connaître leurs droits »

Elle faisait partie de l’équipe qui a rédigé une stratégie 2023-2030 pour les femmes irakiennes – approuvée par le cabinet – qui exigera que tous les ministères réservent une partie de leurs budgets et de leurs capacités aux programmes bénéficiant aux femmes.

Alors que commence la mise en œuvre de cette stratégie, Talabani espère que les femmes irakiennes atteindront de grands sommets, mais elle est également consciente que ce ne sera pas facile.

« Les femmes se battent, peu importe qui elles sont. Il y a parfois de la jalousie, et parfois les gens se contentent de la combattre. C’est cette pensée patriarcale du « Oh, il y a une femme et elle m’a excellé et m’a dépassé ». Comment m’a-t-elle surpassé ?’

Les femmes irakiennes d’aujourd’hui, a-t-elle déclaré, doivent être conscientes de leurs droits et des lois qui protègent ces droits.

« Femmes [who lack education] doit être [made] confiante par l’éducation pour certains secteurs et… pour les femmes instruites… par un esprit de défi qui lui permettra de surmonter les obstacles que la société lui met devant elle.

« Pour les femmes des zones rurales – qui ne sont généralement pas éduquées et sont souvent persécutées, si nous sommes honnêtes à ce sujet – nous avons besoin qu’elles soient éduquées, qu’elles sachent quels sont leurs droits afin qu’elles puissent se lever et dire : ‘Non, ce sont mes droits.

L’analphabétisme reste un problème en Irak, notamment dans les zones rurales, et deux fois plus de femmes que d’hommes sont analphabètes.

Concernant la législation qui protège les droits des femmes, Talabani a déclaré que sa mise en œuvre doit suivre l’adoption de ces lois. « Les femmes siègent aujourd’hui au parlement irakien grâce à des lois, grâce à la création d’un quota de représentants féminins. C’est ce qui a poussé tous les partis et blocs politiques à désigner des candidates ; sinon, à mon avis, cela ne serait pas arrivé.

En tant que première femme à diriger un bloc politique au Parlement, Talabani a une expérience directe de cette question.

Dans la mesure du possible, elle nommerait des femmes politiques pour siéger aux comités formés pour traiter des questions nationales. Cependant, a-t-elle noté, d’autres blocs et partis n’ont nommé que des hommes, même s’ils comptaient de nombreuses femmes compétentes dans leur parti.

Lorsqu’elle a demandé à un homme politique pourquoi son bloc ne nommait pas de femmes parlementaires pour les commissions, sa réponse a été : « Je n’en ai pas ».

« Ils voulaient dire qu’ils n’avaient pas de femmes dans leurs groupements suffisamment compétentes pour siéger aux comités d’enquête. Quand je leur ai fait remarquer qu’ils avaient plusieurs femmes capables, ils ont dit : « Elles ne sont pas comme vous.

« Nous existons donc mais en tant qu’individus dispersés. Une femme capable ici, un homme politique là, un ministre à succès, une victime yézidie, une femme déplacée. [internally displaced person] déplacées par le terrorisme, … mais pour voir une femme et un homme sur un pied d’égalité, pour croire vraiment qu’il n’y a pas de différence, nous devons changer le point de vue de la société pour comprendre qu’une femme peut être beaucoup de choses – en tant que personne.

Les choses ont changé

L’une des plus grandes questions en Irak aujourd’hui est la révision de la constitution écrite en 2005, deux ans après le renversement de Saddam Hussein, et Talabani affirme qu’une révision approfondie de la gouvernance irakienne est nécessaire.

« Je soutiens la réécriture de la constitution. Lorsque nous l’avons écrit, nous y étions très attachés. C’était la « loi mère » à laquelle toutes les autres lois ont succédé. Mais il y a eu des problèmes de mise en œuvre », a-t-elle déclaré.

Les hommes politiques se sont tournés vers la Cour suprême fédérale pour interpréter certaines clauses, comme celles régissant les relations entre Bagdad et Erbil, la capitale de la région semi-autonome kurde du nord de l’Irak, ou le nombre de voix dont un candidat à la présidentielle a besoin au second tour.

« Malheureusement, certaines clauses ont été interprétées en fonction du climat politique du moment, et ce n’est pas correct », a déclaré Talabani, décrivant ensuite comment divers groupes, craignant un retour des persécutions passées, ont négocié le partage du pouvoir avec ces craintes. au premier plan dans leur esprit, en essayant de garantir autant de droits que possible.

Le climat politique dominant a changé après les turbulences des 20 dernières années, a-t-elle ajouté.

« Il y a des groupes chiites qui ont subi des persécutions pendant si longtemps. Ils voulaient une constitution garantissant que ce despotisme ne reviendrait jamais, ils ont donc argumenté contre la centralisation du pouvoir, et ont plaidé contre la création de nombreuses provinces fédérées, comme le Kurdistan. Les politiciens sunnites de l’époque étaient contre cette idée, craignant qu’elle n’éclate l’Irak.»

Le pouvoir avait été concentré entre les mains de la minorité sunnite sous Saddam Hussein, mais la situation s’est depuis inversée.

Les blocs chiites, a expliqué Talabani, veulent désormais un système plus centralisé tandis que les groupes sunnites demandent qu’Anbar, une province à majorité sunnite située dans l’ouest de l’Irak, puisse bénéficier d’un gouvernement autonome dans la même veine que la région kurde du nord. Ils recherchent désormais la décentralisation parce qu’ils se sentent mis à l’écart depuis la montée et la chute de l’EIIL.

« Nous devons examiner les choses qui affectent le fonctionnement du pays, qui ont un impact sur les relations entre le centre et les provinces… d’une manière qui fonctionne après 20 ans de mise en œuvre – et souvent de violation – de la constitution. »

L’avenir est irakien ?

L’économie irakienne a du mal à créer suffisamment d’emplois pour sa jeunesse, ce qui suscite du ressentiment et met en danger les projets de reprise économique.

La plupart des familles souhaitent que leurs enfants fréquentent l’université et étudient des filières « classiques » qui les qualifient pour des emplois comme médecins, avocats et ingénieurs, de préférence dans le secteur public où les emplois sont sûrs et bénéficient d’une pension. Mais cela entraîne une surabondance de diplômés qualifiés que n’importe quel service public aurait du mal à absorber.

Leilan, une organisation de construction de la démocratie que dirige Talabani, travaille avec la jeunesse irakienne pour « les encourager à monter de petits projets. Parce que nous sommes au chômage,… il est difficile d’essayer de faire en sorte que tous les jeunes puissent obtenir un emploi dans la fonction publique.

« Et vraiment, [the public service] c’est du « chômage masqué », qui consiste à placer les gens dans les institutions de l’État, alors que nous en avons déjà tant. [The youth] ont de bonnes idées, mais ils ont besoin de formation,… comment entrer sur le marché, comment accéder aux prêts bancaires.

Un budget gouvernemental 2023-2025 récemment approuvé a réservé des sommes importantes pour créer des emplois dans le secteur public, mais, affirme Talabani, ces sommes ne seront pas productives et ne permettront pas de développer des compétences compétitives.

Portant fièrement un ensemble confectionné par une créatrice qui a lancé son propre petit atelier, Talabani a déclaré que le développement de compétences concrètes pour les jeunes est plus efficace car cela permet une croissance du secteur privé qui, à terme, crée de véritables emplois.

Les diplômés universitaires qui choisissent les spécialisations « classiques » se retrouvent souvent de toute façon à se lancer dans les affaires, a ajouté Talabani, ce qui signifie que des spécialisations comme l’informatique ou l’administration des affaires ont beaucoup plus de sens.

« Beaucoup de jeunes que nous formons en ont fini avec eux ou finissent dans des filières « familières », et nous les aidons à se réorienter. Par exemple, il y a une dentiste que nous avons aidé à créer sa propre entreprise de fabrication de panneaux publicitaires lumineux.

Idéalement, il y aurait également beaucoup plus d’attention et de soutien à la formation pour augmenter le nombre d’infirmières, de techniciens, de constructeurs et autres, ce qui élargirait la conception sociale de ce qu’est un travail acceptable, a-t-elle déclaré.

Les nombreux défis de l’Irak

« L’ingérence étrangère en Irak, les bombardements turcs, les bombardements iraniens, autres ingérences extérieures… nous n’avons pas une vision unique ni une manière unifiée de nous adresser au monde extérieur. Qui élabore la politique étrangère de l’Irak ?

« Les prochaines guerres concerneront l’eau pour les pays arabes et notamment pour l’Irak. Nous sommes confrontés à de nombreux défis climatiques et je ne suis pas sûr que les politiques que nous avons actuellement sous la direction du ministère de l’Environnement seront suffisantes. L’Irak est confronté à la désertification ; ce qui coûte des milliers d’emplois et de moyens de subsistance dans des zones comme les marais.

Les graves pénuries d’eau en Irak ont ​​conduit à des négociations avec la Turquie pour demander que ses barrages sur les fleuves Tigre et Euphrate, qui commencent là et traversent l’Irak, soient ouverts afin de libérer davantage d’eau pour l’Irak. La Turquie, à son tour, négocie avec l’Irak au sujet de la présence du Parti des travailleurs du Kurdistan, un groupe armé également connu sous le nom de PKK, dans les zones proches de la frontière commune aux deux pays.

Un autre problème entre l’Irak et la Turquie concerne les exportations de pétrole de la région kurde vers la Turquie, qui avaient contourné Bagdad jusqu’à ce qu’elles soient arrêtées lorsque Bagdad s’est adressé à l’arbitrage international et a gagné.

« Toutes ces choses sont sur la table des négociations en ce moment », a poursuivi Talabani. « À mon avis, une partie est politique, mais une partie est liée aux intérêts et peut être réglée. Je pense que le lancement du projet de route de développement, qui profitera à la Turquie, a été une étape importante de la part de l’actuel Premier ministre.»

« Elle relie le port de Fao à la Turquie pour acheminer les marchandises et les personnes de l’Est vers la Turquie et l’Europe, une sorte de remplacement de la Route de la Soie. La Turquie en bénéficiera, car cette immense artère de transport permettra aux entreprises et aux ministères turcs d’entrer facilement sur le marché irakien – et facilitera, à mon avis, la résolution de la crise de l’eau.

« Nous ne pouvons pas continuer à menacer et à nous plaindre du fait que la Turquie ne nous donne pas assez d’eau. Nous devons parler d’intérêts mutuels et c’est ainsi que les problèmes peuvent être résolus avec la Turquie et avec d’autres pays.»