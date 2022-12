Les iQOO 11 et 11 Pro sont officiels avec Snapdragon 8 Gen 2, stockage UFC 4.0, charge 200W

L’iQOO 11 et l’iQOO 11 Pro sont officiels et, de la manière la plus importante, presque identiques.

Cela commence par la conception. La série iQOO 11 apporte le design à rayures tricolores, qui est une fusion des couleurs de la marque iQOO et BMW M Motorsport. Cette finition s’appelle la iQOO 11 édition Légende et il utilise à la fois de la fibre de verre et du cuir végétalien, qui a ensuite été recouvert d’une finition résistante aux taches.

Les deux ont un Samsung E6 AMOLED de 6,78 pouces 1440x3200px avec un taux de rafraîchissement maximal de 144Hz, 1B couleurs et une prise en charge HDR10+. La paire d’iQOO 11 utilise la nouvelle puce V2, qui tire parti de la gestion de la fréquence d’images élevée et peut améliorer les performances du jeu.

Les deux partagent également la même plate-forme informatique, qui est impressionnante – tout est basé sur un chipset Snapdragon 8 Gen 2 de 4 nm couplé à 8 Go, 12 Go ou 16 Go de RAM. La paire apporte également un stockage de nouvelle génération – UFC 4.0, qui promet d’être plus rapide que l’actuel UFS 3.1.

Poursuivant le fil des performances, la série iQOO 11 peut encore augmenter la RAM avec Extended RAM 3.0 jusqu’à 8 Go. Étant un iQOO, cela signifie que le jeu est en tête de liste des priorités, donc vivo a équipé les téléphones d’un système de refroidissement à chambre de vapeur avec une chambre en acier inoxydable estampé de 4 013 mm2.

Les caméras sont un peu différentes entre l’iQOO 11 et le 11 Pro. L’iQOO 11 dispose d’un appareil photo principal Samsung GN5 de type 50MP 1/1,57 pouces, d’un appareil photo “portrait” 3x 13MP et d’un ultra large à focale fixe 8MP 16mm. L’iQOO 11 Pro apporte un capteur de type 50MP Sony IMX866 1/1,49 pouce pour sa caméra principale, un ultra large 50MP 150° et le même appareil photo 13MP 3x “portrait”.

Les caméras bénéficient de Pure Night View et de 4K Super Night Video pour une meilleure réduction du bruit dans les images et les vidéos, ainsi que d’un mode qui permet une capture de photo quasi instantanée dans Zero-Shutter-Lag Motion Snapshot.

Une autre différence entre l’iQOO 11 et le 11 Pro est la vitre frontale. Le Pro a un verre incurvé sur l’écran de 6,78 pouces, tandis que l’écran de l’iQOO 11 n’a que les bords d’une courbe 2,5D plus conventionnelle.

Les batteries et les spécifications de charge sont également différentes. L’iQOO 11 dispose d’une batterie de 5 000 mAh qui peut se recharger aussi vite que 120 W. L’iQOO 11 Pro ramène la taille de la batterie à 4 700 mAh mais la charge monte à 200 W. Le Pro dispose également d’une charge sans fil de 50 W, qui manque au modèle vanille.

L’iQOO 11 Pro sera disponible en précommande le 21 décembre en Chine. C’est 4 999 CNY (689 €, converti) pour le modèle 8/256 Go, 5 499 CNY (750 €, converti) pour le modèle 12/256 Go et 5 999 CNY (820 €, converti) pour le modèle haut de gamme 16/512 Go.

Avec l’iQOO 11, vivo se diversifie hors de son marché domestique de la Chine et de son terrain de prédilection habituel de l’Inde. Le téléphone est disponible aujourd’hui en Indonésie et en Malaisie et arrivera en Thaïlande le 15 décembre (16/512 Go pour 29 990 THB). Vivo organisera un événement pour lancer l’iQOO 11 en Inde le 10 janvier et le téléphone sera mis en vente le 13 janvier.