Les iPhones USB-C peuvent économiser le transfert de données à grande vitesse pour les modèles Pro

Les iPhone USB-C sont arrive enfin, mais ils ne sont peut-être pas tous créés égaux. Une nouvelle rumeur veut que les iPhones bas de gamme obtiendront un type de norme USB moins avancé avec un transfert de données plus lent que les modèles Pro.

Bien que les dirigeants d’Apple aient déclaré plus tôt ce mois-ci que les iPhones USB-C viendraient au moins d’ici 2024 pour se conformer aux réglementations européennes, ils pourraient arriver dans la série iPhone 15 de l’année prochaine, selon un tweeter du célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo. Il prédit que parmi les modèles 2023, les iPhone 15 Pro et Pro Max haut de gamme auront des ports prenant en charge “au moins USB 3.2 ou Thunderbolt 3”, qui sont capables de vitesses de transfert allant jusqu’à 20 Gbps.

Kuo s’attend à ce que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus bas de gamme prennent en charge des vitesses USB 2.0 plus lentes de 480 Mbps, soit le même taux de transfert que les ports Lightning des iPhones précédents.

L’USB 3.2 est la norme de transfert de données la plus avancée sur les téléphones, l’USB 4 n’apparaissant jusqu’à présent que sur les Mac et les ordinateurs de bureau. De nombreux téléphones Android de premier plan utilisent l’USB 3.2, et certains des appels lancés à Apple pour faire passer les iPhones à l’USB-C sont liés à l’obtention de ces vitesses de transfert plus rapides via des câbles. Maintenant que les modèles iPhone 14 Pro et Max peuvent filmer en Format ProRAW 48MPles fichiers image ont explosé en taille et ces photos haute résolution pourraient être transférées beaucoup plus rapidement via USB 3.2.