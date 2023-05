Les iPhones exécutant iOS 17 pourront être utilisés comme écrans intelligents lorsqu’ils sont verrouillés

iOS 17 arrive plus tard cette année aux côtés de nouveaux iPhones, et un nouveau rapport publié aujourd’hui par Mark Gurman, généralement très fiable, de Bloomberg, met en lumière ce que nous pouvons attendre de la prochaine version du système d’exploitation d’Apple, en plus des améliorations de performances globales.

La nouvelle fonctionnalité la plus intrigante sera peut-être la possibilité d’utiliser votre iPhone verrouillé sous iOS 17 à peu près comme un écran intelligent. Il affichera les rendez-vous du calendrier, les informations météorologiques et les notifications dans un nouveau style rappelant un affichage intelligent indépendant.

Cette vue n’apparaîtrait que lorsque l’iPhone est en orientation paysage. L’idée évidente derrière cela est de rendre les combinés plus utiles lorsqu’ils sont sur votre bureau ou votre table de chevet. Il y aura un fond sombre avec du texte clair pour une meilleure lisibilité lorsque cette fonction est activée.

Apple travaillerait également sur une nouvelle interface horizontale pour iPad, mais on ne sait pas quand cela pourrait arriver, car la société a récemment mis du temps à intégrer de nouvelles fonctionnalités iPhone à ses tablettes. En parlant de tablettes, Apple est apparemment toujours en train de développer une tablette à bas prix qui peut se fixer magnétiquement aux murs et aux supports, bien que cela soit considéré comme une affaire très lente.

L’application Wallet recevra des « changements significatifs » dans iOS 17, et des améliorations seront également apportées aux services de localisation, ainsi qu’une nouvelle application de journalisation conçue pour « ajouter une prise de notes et un élément social plus fort à l’appareil ». Attendez-vous à de nouvelles fonctionnalités pour enregistrer votre humeur et faire face à une vision faible, ainsi que l’application Santé faisant le saut vers iPadOS.

Enfin, AirPlay pourrait faire une apparition beaucoup plus importante dans les hôtels et « d’autres endroits qui proposent des téléviseurs et des haut-parleurs », et la fonctionnalité elle-même sera mise à niveau (bien que l’on ne sache pas comment) dans la prochaine version du logiciel mobile d’Apple, avec SharePlay .

Apple devrait dévoiler iOS 17 lors de sa WorldWide Developer Conference le 5 juin.

