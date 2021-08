Les iPhones d’Apple incluront de nouveaux outils pour signaler les abus sexuels sur les enfants

Apple a déclaré avoir conçu les nouvelles fonctionnalités de manière à protéger la vie privée des utilisateurs, notamment en veillant à ce qu’Apple ne voie ou ne découvre jamais les images nues échangées dans les messages texte d’un enfant. L’analyse est effectuée sur l’appareil de l’enfant et les notifications sont envoyées uniquement aux appareils des parents. Apple a fourni des citations de certains experts en cybersécurité et groupes de sécurité des enfants qui ont loué l’approche de l’entreprise.

Plus tard cette année, les iPhones commenceront à utiliser une technologie complexe pour repérer les images d’abus sexuels sur des enfants, communément appelées pédopornographie, que les utilisateurs téléchargent sur le service de stockage iCloud d’Apple, a indiqué la société. Apple a également déclaré qu’il permettrait bientôt aux parents d’activer une fonctionnalité qui peut signaler lorsque leurs enfants envoient ou reçoivent des photos nues dans un message texte.

Apple a dévoilé jeudi des modifications apportées aux iPhones conçues pour détecter les cas d’abus sexuels sur des enfants, une décision qui devrait plaire aux parents et à la police, mais qui inquiétait déjà les chiens de garde de la vie privée.

« Ils vendent la confidentialité au monde et incitent les gens à faire confiance à leurs appareils », a déclaré M. Green. « Mais maintenant, ils capitulent essentiellement devant les pires exigences possibles de chaque gouvernement. Je ne vois pas comment ils vont dire non à partir de maintenant.

Les mesures d’Apple font suite à une enquête menée en 2019 par le New York Times qui a révélé un monde criminel mondial qui exploitait les efforts défectueux et insuffisants pour freiner l’explosion d’images d’abus sexuels sur des enfants. L’enquête a révélé que de nombreuses entreprises technologiques n’avaient pas correctement surveillé leurs plates-formes et que la quantité de ce contenu augmentait considérablement.

Bien que le matériel soit antérieur à Internet, des technologies telles que les caméras de smartphone et le stockage en nuage ont permis de partager plus largement les images. Certaines images circulent depuis des années, continuant à traumatiser et à hanter les personnes représentées.

Mais les critiques mitigées des nouvelles fonctionnalités d’Apple montrent la mince ligne que les entreprises technologiques doivent franchir entre aider à la sécurité publique et garantir la confidentialité des clients. Pendant des années, les responsables de l’application des lois se sont plaints que des technologies telles que le cryptage des smartphones avaient entravé les enquêtes criminelles, tandis que les dirigeants techniques et les experts en cybersécurité ont fait valoir qu’un tel cryptage est crucial pour protéger les données et la vie privée des personnes.

Dans l’annonce de jeudi, Apple a tenté d’enfiler cette aiguille. Il a déclaré qu’il avait développé un moyen d’aider à éliminer les prédateurs d’enfants qui ne compromettait pas la sécurité de l’iPhone.