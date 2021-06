Les iPhones 2022 seront dotés de capteurs d’empreintes digitales UD, disponibles en deux tailles seulement

L’analyste réputé d’Apple, Ming-Chi Kuo, vient de publier une autre note aux investisseurs, contenant des prédictions intéressantes sur les iPhones 2022.

Pour commencer, la gamme iPhone 2022 n’aurait que deux tailles d’écran – 6,1″ et 6,7″ et quatre modèles au total. Leurs noms commerciaux sont censés être iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. La partie la plus intrigante est sans doute que le vanilla Max sera l’iPhone de 6,7 pouces le moins cher de tous les temps avec un prix attendu inférieur à 900 $.

Les principaux points forts qui devraient stimuler les ventes de l’iPhone 14 sont les mises à niveau matérielles importantes telles que le Touch ID sous-écran développé en interne et le capteur 48MP à l’arrière des modèles Pro. Et, bien sûr, le prix relativement bas de l’iPhone bas de gamme de 6,7 pouces.

Ces rumeurs sont également conformes aux prédictions précédentes de Kuo selon lesquelles la série iPhone mini se terminerait avec le 13 mini cette année après le flop du marché du 12 mini.

Passant par