Les iPhones 16 briqués disposent d’un mode de récupération sans fil pour la réanimation de téléphone à téléphone

Si vous avez déjà eu une mise à jour d’iPhone qui a mal tourné, vous avez peut-être utilisé mode de récupération pour ressusciter votre appareil. Un appareil démarré en mode de récupération ne peut rien faire par lui-même, mais il peut être connecté à un Mac ou un PC en état de marche avec un câble, et ce Mac ou PC peut télécharger une nouvelle copie d’iOS et tout le firmware associé de votre téléphone pour le restaurer à un état par défaut. Vous aurez besoin d’une sauvegarde pour récupérer vos données personnelles, mais cela évite de devoir vous rendre dans un Apple Store ou d’envoyer votre téléphone en réparation.

Les nouveaux modèles d’iPhone 16 et 16 Pro lancés cette semaine ajoutent apparemment une nouvelle option pour les téléphones en mode de récupération : une communication sans fil rudimentaire, de sorte que les téléphones qui doivent être récupérés peuvent être placés à proximité d’un autre iPhone ou d’un iPad et être restaurés sans utiliser de câble, de PC ou de Mac.

Le nouveau système était testé par 9to5Macqui affirme utiliser « le même RecoveryOS qui permet aux utilisateurs de restaurer le firmware de l’Apple Watch et de l’Apple TV à partir d’un iPhone ». Lorsque vous placez un iPhone 16 en mode de récupération à proximité d’un autre appareil, l’appareil en état de marche téléchargera les fichiers du logiciel et du firmware, puis les transférera sur le téléphone défectueux, où ils pourront être installés.

Pour l’instant, cela ne semble s’appliquer qu’aux modèles iPhone 16 et 16 Pro, mais Apple a pu ajouter une option de restauration sans fil aux deux l’Apple Watch et Apple TV via des mises à jour logicielles. Pour l’Apple TV, cette prise en charge remonte à l’Apple TV HD de 2015, dont le matériel est bien plus ancien que celui de tout iPhone ou iPad actuellement pris en charge. Cela suggère que la plupart des iPhones, iPads et même Mac pourraient également être mis à jour pour prendre en charge le nouveau mode de récupération sans fil si Apple décide d’étendre la disponibilité de la fonctionnalité.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple se lance dans la mise à jour sans fil des iPhone. Plus tôt cette année, la société a commencé à utiliser un nouveau mécanisme de mise à jour dans ses magasins qui permet aux iPhones d’être mis à jour vers la dernière version du logiciel sans avoir à les sortir de leur boîte. Cela signifie que les utilisateurs peuvent s’attendre à ce que leurs nouveaux téléphones soient livrés avec des versions à jour d’iOS, même s’ils sont restés dans leur boîte sur une étagère pendant quelques semaines ou quelques mois après leur fabrication.