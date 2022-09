Les iPhone 14 et 14 Pro subissent des hausses de prix en dehors des États-Unis, même l’iPhone SE (2022) est plus cher

Hier, Apple a dévoilé la série iPhone 14 et lors de la diffusion en direct, elle a présenté les mêmes prix que les téléphones équivalents de l’année dernière. Il y a deux astérisques que nous devons attacher à cette déclaration. Tout d’abord, l’iPhone mini a disparu, qui était le membre le moins cher de la première gamme Apple. De plus, l’iPhone 14 Plus n’a pas de prédécesseur.

Deuxièmement et plus important encore, cette affirmation est vraie pour les prix américains. Et les prix canadiens et chinois aussi. Mais ailleurs, le coût a augmenté – après avoir examiné les magasins Apple en ligne dans plusieurs pays, nous avons trouvé des différences allant de mineures à une énorme augmentation de 25 %.









Prix ​​​​iPhone 14 et 14 Pro (pour les États-Unis)

Commençons par l’iPhone 14 vanille, qui est désormais le nouvel iPhone le moins cher en plus du SE (et nous parlerons également du SE dans un instant).

iPhone 13 iPhone 14 Différence Différence (%)

NOUS 800 USD 800 USD ➖ ➖

Canada 1 100 CAD 1 100 CAD ➖ ➖

ROYAUME-UNI 780 GBP 850 GBP + 70 GBP +9%

Irlande 930 euros 1 030 euros + 100 euros +11%

Australie 1 350 AUD 1 400 AUD + 50 AUD +4%

Allemagne 900 euros 1 000 euros + 100 euros +11%

France 910 euros 1 020 euros + 110 euros +12%

Italie 940 euros 1 030 euros + 90 euros +10%

Pologne 4 200 PLN 5 200 PLN + 1 000 PLN +24%

Inde 80 000 INR 80 000 INR ➖ ➖

Malaisie 3 900 MYR 4 200 MYR + 300 MYR +8%

Thaïlande 30 000 THB 33 000 bahts + 3 000 THB +10%

Chine 6 000 CNY 6 000 CNY ➖ ➖





Ensuite, l’iPhone 14 Pro, qui est désormais lié au téléphone vanille en tant que plus petit nouvel iPhone (sans compter le SE). L’écart entre les prix vanille et Pro vaut la peine d’être examiné car l’iPhone 14 utilise l’ancien chipset Apple A15, n’a toujours pas d’affichage HRR ou Always On, toujours pas de téléobjectif, il n’a pas non plus reçu le nouvel appareil photo principal 48MP .

iPhone 13 Pro iPhone 14 Pro Différence Différence (%)

NOUS 1 000 USD 1 000 USD ➖ ➖

Canada 1 400 CAD 1 400 CAD ➖ ➖

ROYAUME-UNI 950 GBP 1 100 GBP + 150 GBP +16%

Irlande 1 180 euros 1 340 euros + 160 euros +14%

Australie 1 700 AUD 1 750 AUD + 50 AUD +3%

Allemagne 1 150 euros 1 300 euros + 150 euros +13%

France 1 160 euros 1 330 euros + 170 euros +15%

Italie 1 190 euros 1 340 euros + 150 euros +13%

Pologne 5 200 PLN 6 500 PLN + 1 300 PLN +25%

Inde 120 000 INR 130 000 INR + 10 000 INR +8%

Malaisie 4 900 MYR 5 300 MYR + 400 MYR +8%

Thaïlande 39 000 THB 42 000 bahts + 3 000 THB +8%

Chine 8 000 CNY 8 000 CNY ➖ ➖





L’iPhone 14 Pro Max, le meilleur des meilleurs et le seul téléphone digne du nom Max. Et avec des prix comme ceux-ci, il vaut mieux être – cela commence à rendre les téléphones pliables moins chers. Surtout si l’on considère que les prix indiqués dans ces tableaux concernent les modèles de base de 128 Go.

Oui, les quatre modèles d’iPhone 14 commencent toujours à 128 Go. Pour le contexte, un iPhone 14 Pro ou Pro Max en Allemagne coûtera 130 € de plus si vous souhaitez 256 Go de stockage.

iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Pro Max Différence Différence (%)

NOUS 1 100 USD 1 100 USD ➖ ➖

Canada 1 550 CAD 1 550 CAD ➖ ➖

ROYAUME-UNI 1 050 GBP 1 200 GBP + 150 GBP +14%

Irlande 1 280 euros 1 490 euros + 210 euros +16%

Australie 1 850 AUD 1 900 AUD + 50 AUD +3%

Allemagne 1 250 euros 1 450 euros + 200 euros +16%

France 1 260 euros 1 480 euros + 220 euros +17%

Italie 1 290 euros 1 490 euros + 200 euros +16%

Pologne 5 700 PLN 7 200 PLN + 1 500 PLN +26%

Inde 130 000 INR 140 000 INR + 10 000 INR +8%

Malaisie 5 300 MYR 5 800 MYR + 500 MYR +9%

Thaïlande 43 000 bahts 45 000 bahts + 2 000 THB +5%

Chine 9 000 CNY 9 000 CNY ➖ ➖





L’iPhone SE (2022) est l’iPhone le moins cher de 2022, mais il ne nous a pas échappé qu’il n’est pas aussi bon marché qu’au lancement. Regardons:

iPhone SE (2022), lancement iPhone SE (2022), maintenant Différence Différence (%)

NOUS 430 USD 430 USD ➖ ➖

Canada 580 CAD 580 CAD ➖ ➖

ROYAUME-UNI 420 GBP 450 GBP + 30 GBP +7%

Australie 720 AUD 720 AUD ➖ ➖

Allemagne 520 euros 550 euros + 30 euros +6%

France 530 euros 560 euros + 30 euros +6%

Italie 530 euros 560 euros + 30 euros +6%

Inde 43 900 INR 50 000 INR + 6 100 INR +14%

Chine 3 500 CNY 3 500 CNY ➖ ➖





Pour en savoir plus sur la série iPhone 14, consultez l’article de synthèse qui vous mènera à toutes les actualités pertinentes. Notez également qu’Apple a réduit les anciens modèles – iPhone 13, 13 mini et iPhone 12 – dans certaines régions (mais pas dans d’autres, en particulier celles confrontées à des hausses de prix).