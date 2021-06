Les invités vaccinés n’ont pas besoin de masques à l’intérieur

Il y aura bientôt beaucoup plus de sourires visibles dans « l’endroit le plus magique de la Terre ».

À partir de mardi, les invités entièrement vaccinés de Disney World ne seront plus tenus de porter des couvre-visages dans la plupart des régions du parc à thème d’Orlando, en Floride, selon son site Web. Des masques seront toujours requis pour tous les invités des transports Disney, y compris les bus, les monorails et les télécabines aériennes Disney Skyliner.

Le parc n’exige pas que les visiteurs fournissent une preuve de vaccination, mais a déclaré qu’il s’attend à ce que les clients qui ne sont pas complètement vaccinés continuent de porter des couvre-visages dans toutes les zones intérieures, à l’entrée et dans les attractions et les transports.

La nouvelle politique en matière de masques fait suite à une récente mise à jour des directives COVID-19 dans le comté d’Orange, où se trouve Disney World. Le comté a levé toutes les recommandations locales de masques faciaux le 5 juin.

//déplacé vers le haut: Le parc appliquait le masquage intérieur et extérieur jusqu’au 15 mai, date à laquelle il a abandonné le mandat du masque extérieur. Le changement est intervenu peu de temps après que les Centers for Disease Control and Prevention ont assoupli leurs directives de masquage pour les Américains entièrement vaccinés, affirmant qu’ils n’auraient plus besoin de porter de couvre-visage dans la plupart des situations à l’intérieur.

Disney World assouplit également les directives de distanciation physique et aura des directives mises à jour visibles dans des endroits comme les files d’attente, les magasins, les restaurants, les attractions, les transports et les théâtres.

Certaines attractions peuvent encore fonctionner avec une capacité limitée ou rester temporairement fermées, selon son site Internet.

« Nous ne sommes pas encore tout à fait prêts à tout ramener », indique le site Web, « mais nous sommes optimistes et attendons avec impatience le jour où les amis et les princesses de Disney pourront à nouveau s’embrasser. »

