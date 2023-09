Les invités du Dr Duroseau attaqués avec un tuyau d’arrosage par un voisin blanc

Les Blancs ont un sacré culot.

Le Dr Yves Duroseau et son épouse Claude ont reçu plusieurs invités de marque et influents chez eux le 17 septembre 2022 pour célébrer le 47e anniversaire de Rosevony Duroseau, la sœur du médecin.

Selon La bête quotidiennel’ambiance de la fête a été brutalement interrompue par un accès d’audace caucasienne.

Rosevony, une avocate formée à Fordham et qui travaille comme agente d’asile pour les services américains de citoyenneté et d’immigration (USCIS), avait invité quelques amis de la faculté de droit, et la liste des invités contenait un grand nombre d’acteurs influents.

Parmi les invités figuraient Rigo Morales, un dirigeant prospère de l’industrie musicale qui a co-fondé le Black Music Collective de la Recording Academyun avocat de la Division des droits civils du ministère de la Justice, un autre de l’administration de la gouverneure de l’État de New York Kathy Hochul, au moins un défenseur public, deux dirigeants de banque, un administrateur d’écoles publiques du New Jersey et le fiancé de Rosevony, PDG d’une société de cybersécurité à Washington DC