Les invités de Shanghai Disney gardés dans un parc fermé pour des tests de virus – Kelowna Capital News

Les visiteurs de Shanghai Disneyland ont été temporairement empêchés de partir dans le cadre d’un test de dépistage du virus qui s’est étendu à plus de 400 000 personnes, a annoncé mardi le gouvernement de la ville.

Le parc a fermé lundi pour tester le personnel et les visiteurs, ont déclaré Walt Disney Co. et le gouvernement dans des communiqués séparés. Le bureau de la santé de la ville a déclaré que les invités avaient tous été testés négatifs et avaient été autorisés à partir à 20h30.

Aucun détail sur une éventuelle épidémie n’a été publié, mais 1,3 million d’habitants du district du centre-ville de Yangpu ont reçu l’ordre vendredi de rester chez eux pour des tests de dépistage du virus.

La Chine s’en tient à une stratégie sévère «Zéro COVID» qui a fermé Shanghai et d’autres villes cette année pour isoler chaque cas tandis que d’autres pays assouplissent les contrôles antivirus.

Mardi également, les autorités du territoire sud de Macao effectuaient des tests de dépistage du virus sur l’ensemble de ses 700 000 habitants après la découverte d’un cas la semaine dernière.

Des épidémies à Shanghai en mars ont entraîné une fermeture qui a confiné la plupart de ses 25 millions d’habitants chez eux pendant deux mois.

Le gouvernement de la ville a appelé tous ceux qui avaient visité le Shanghai Disney Resort depuis jeudi à subir trois jours de tests d’acide nucléique et à éviter de se rassembler en groupe.

Disney a déclaré lundi que certaines parties du complexe étaient fermées en raison de la réglementation antivirus, mais n’a donné aucune indication que les visiteurs étaient retenus à l’intérieur. Il a indiqué que Shanghai Disneyland, Disneytown et Wishing Star Park étaient fermés tandis que deux hôtels fonctionnaient normalement.

Certains manèges et autres divertissements ont continué à fonctionner lundi pendant que les visiteurs étaient testés, selon les publications sur les réseaux sociaux.

“Veuillez revenir et faire un tour dans le parc”, une vidéo sur la plate-forme populaire Sina Weibo montrait un employé portant un masque disant aux invités. “Les portes du parc sont toutes temporairement fermées et vous ne pouvez pas partir maintenant.”

Une autre vidéo sur Sina Weibo montrait des techniciens en tenue de protection blanche qui semblaient prélever des prélèvements de gorge sur les invités après la tombée de la nuit tandis que la police regardait et qu’un feu d’artifice illuminait le ciel derrière eux.

“Le plus beau point de détection d’acide nucléique”, a écrit l’utilisateur du compte.

“Zero COVID” a maintenu les taux d’infection de la Chine relativement bas mais à un coût élevé alors que les entreprises sont aux prises avec des fermetures répétées.

Dans la ville centrale de Zhengzhou, des milliers d’employés qui assemblent le nouvel iPhone 14 d’Apple Inc. se sont éloignés d’une usine exploitée par Foxconn de Taiwan à la suite d’épidémies et de plaintes concernant des conditions de travail dangereuses.

Foxconn a déclaré avoir mis en place une “gestion en boucle fermée”, le terme officiel désignant les employés vivant sur leur lieu de travail et n’ayant aucun contact extérieur.

