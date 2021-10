Les invités de l’émission de Wendy Williams  » étaient alignés pour la première  » car l’hôte en difficulté n’est pas arrivé et la date de début a de nouveau été retardée

Les invités du PUBLIC à la première de la saison de Wendy Williams auraient été « alignés à l’extérieur » pour l’enregistrement.

Cependant, le hôte en difficulté n’est pas arrivé, et la première a depuis été retardée à plusieurs reprises.

Selon Le courrier quotidien, les fans étaient alignés à l’extérieur du studio de New York en préparation de la première de la saison.

Ils avaient reçu des tickers et des bracelets et même signé des renonciations à la comparution pour le premier spectacle de la saison 13.

C’est alors qu’un membre du personnel a choqué la foule en annonçant Wendy ne venait pas à l’émission et le tournage de l’épisode a été annulé.

Hier, des sources ont déclaré que The Sun Wendy était en mauvaise posture alors que la première de son émission venait d’être repoussée, les dirigeants craignant de perdre des millions de revenus chaque semaine.

Une source révélée en exclusivité à The Sun »Wendy est en mauvais état, et bien que le plan soit maintenant de revenir le 18 octobree, elle pourrait très bien se rendre malade la veille.

«Je pense que les patrons du réseau ont eu une conversation forte avec elle. Elle doit se ressaisir; elle joue avec des millions de revenus »





Le spectacle de Wendy Williams avait été reporté de sa date de retour initiale du 20 septembre à deux semaines plus tard, le 4 octobre. Mais maintenant, cela a encore été retardé.

UNE déclaration publiée sur la page Instagram de l’émission de Wendy lire: «Wendy ne reviendra pas avec de nouveaux spectacles le 4 octobre.

«Elle a été et continue d’être soignée par un médecin et n’est toujours pas prête à retourner au travail. Nous prévoyons de revenir avec de nouveaux spectacles le 18 octobre.

« Son cas révolutionnaire de Covid n’est plus un problème et elle a été testée négative, mais elle est toujours aux prises avec des problèmes médicaux en cours. »

Une déclaration sur l’Instagram de l’émission de Wendy le 15 septembre a déclaré : « Tout en poursuivant ses évaluations de santé, Wendy a testé positif pour un cas révolutionnaire de COVID-19.

«Pour laisser à Wendy le temps de se mettre en quarantaine et de récupérer complètement et pour garantir que notre production respecte tous les protocoles SAG/AFTRA et DGA Covid, nous attendez-vous à commencer la 13e saison du Wendy Williams Show le lundi 4 octobre.

« En attendant, des reprises seront programmées. »

Et quelques jours avant cela, le 9 septembre, l’émission a annoncé que l’animateur prenait du recul par rapport aux événements promotionnels au milieu de « problèmes de santé en cours et évaluations supplémentaires. »

Cette déclaration disait: « Elle ne pourra pas terminer ses activités promotionnelles la semaine prochaine, mais a hâte d’être de retour dans son fauteuil violet le lundi 20 septembre pour la première de la 13e saison. »

Plus tôt cette semaine, The Sun a révélé en exclusivité que Wendy pourrait quitter son talk-show, qui n’a toujours pas été renouvelée après 2022.

Un initié a déclaré: «L’émission devrait être diffusée tout au long de la saison 2021-22. Il n’y a pas de décision au-delà de cela, mais elle pourrait très bien s’en aller. Elle en a fini avec ça.

Une source a précédemment noté que la première de l’émission de Wendy n’avait pas seulement un impact sur les revenus de son émission, elle affectait également celui de Nick Cannon talk-show de jour éponyme.

L’émission de Nick qui a commencé cette semaine fait suite à The Wendy Williams Show.

L’animateur était furieux que son grand public principal ne soit pas là pour la première semaine de son émission, dont il se passera encore plus longtemps.

Le Sun a été le premier à signaler que la star de la télévision avait «lutté contre la dépendance» avant son hospitalisation.

« Wendy buvait tous les jours, même pendant le tournage de l’émission, » un initié a révélé au Sun.

La source a ajouté que les membres du personnel ont dit qu’ils sentiraient l’alcool sur elle.

Ils ont dit que ses collègues sont « tellement habitués à son drame qu’ils ne sont pas si inquiets » et « ils pensent qu’elle reviendra ».

Wendy a été emmenée dans un hôpital de New York le 15 septembre après que la police a reçu un appel au 911 de son immeuble à 8 heures du matin au sujet d’une « femme de 57 ans ayant besoin de services psychiatriques ».

Une ambulance est arrivée et a transporté une femme correspondant à la description de l’hôte vers un hôpital voisin pour évaluation.

