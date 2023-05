Les invités de ce matin s’expriment après que Phillip Schofield a été exclu de l’émission

Les invités de CE matin se sont exprimés sur les réseaux sociaux à la suite de l’exclusion de Phillip Schofield du programme ITV.

L’émission de jour, qui comprend fréquemment un certain nombre de visages de célébrités familiers en tant qu’invités du canapé, a connu un bouleversement majeur hier lorsque le présentateur s’est adressé aux médias sociaux pour se retirer.

Hier, Phillip, 61 ans, était dans un bureau avec le chef de l’émission Martin Frizzell et a dit que son contrat, qui devait se terminer cet été, n’était pas renouvelé.

Phil dévasté a ensuite parcouru 300 miles de Londres à Cornwall pour voir maman Pat, 85 ans, où il a passé vendredi à lui donner son cœur lors d’une promenade côtière.

Il a ensuite confirmé sa sortie dans un message sur ses réseaux sociaux, où il a écrit à ses fans qu’il avait « démissionné ».

Et tandis que sa co-star Holly Willoughby a été la première à réagir, écrivant une déclaration sur les réseaux sociaux, d’autres stars de This Morning ont rapidement suivi.

S’adressant à Twitter, le journaliste Peter Lloyd a été le premier à parler de son expérience dans l’émission en 2015.

Il a écrit à côté d’une photo de lui-même sur le canapé This Morning : « Je suis apparu dans This Morning avec Phillip Schofield en 2015.

«Il était vil, à la fois à l’écran et hors écran. ITV n’aurait jamais dû le protéger aussi longtemps. Bon débarras. »

Le danseur Gary Edwards a partagé une photo en coulisses de lui-même souriant avec Holly, 42 ans, et Phil, et a écrit: « Eh bien, celui de droite à gauche. »

« Et à juste titre. J’ai trouvé Holly incroyable et Phillip un peu… non !

Alors que l’entraîneur de style de vie Jason Vale a ajouté: « C’est dommage, il a toujours été si adorable avec moi chaque fois que j’allais à l’émission… PAS! »

Le présentateur de télévision Matthew Wright est ensuite intervenu pour le défendre en disant: « Étripé pour @Schofe – là pour moi quand j’avais des problèmes il y a quelques années. »

Cela vient après que Phillip a été aperçu avec un visage de pierre alors qu’il était vu pour la première fois depuis qu’il avait quitté son rôle dans This Morning.

Les tensions entre Phillip et Holly ont conduit la star à se retirer de son rôle de premier plan dans l’émission de jour d’ITV.

La paire de présentation a vu leur relation autrefois étroite s’effondrer ces dernières semaines.

Le Sun a révélé plus tôt cette semaine que Phillip avait fait face à la hache de This Morning au milieu d’un bouleversement estival « sismique ».

Hier, Phillip s’est adressé à ses réseaux sociaux pour confirmer qu’il quitterait son rôle après quelques jours « difficiles ».

Phillip a écrit: «J’ai toujours été fier de couvrir des histoires fascinantes sur This Morning, mais récemment, This Morning lui-même est devenu l’histoire.

« Tout au long de ma carrière à la télévision – y compris les derniers jours très difficiles – j’ai toujours fait de mon mieux pour être honorable et gentil.

« Je comprends qu’ITV a décidé que la situation actuelle ne pouvait plus durer et je veux faire ce que je peux pour protéger la série que j’aime.

« J’ai donc accepté de me retirer de This Morning avec effet immédiat, dans l’espoir que la série puisse avancer vers un avenir radieux.

« Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont soutenu – en particulier les incroyables téléspectateurs de This Morning – et je vous verrai tous pour les Soap Awards le mois prochain. »

Dans le sillage de la nouvelle, Holly a profité de ses médias sociaux pour jaillir sur son ancienne co-star, le remerciant pour ses « connaissances et son humour ».

Elle a écrit: « Cela a été 13 années formidables à présenter This Morning with Phil, et je veux profiter de cette occasion pour le remercier pour toutes ses connaissances, son expérience et son humour. »

Holly a ajouté: « Le canapé ne se sentira pas pareil sans lui. »

Cela vient après que The Sun ait révélé que le fossé qui se formait entre la paire – qui est devenu apparent ces dernières semaines – avait commencé il y a des ANNÉES.

