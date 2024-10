Les invités célèbres de Sean « Diddy » Combs « savaient quand quitter les fêtes folles »

« Les filles commenceraient à perdre leurs vêtements » Recevez les dernières nouvelles de Mark Daniell directement dans votre boîte de réception S’inscrire Photo de Chris Pizzello / PA

Contenu de l’article Les invités vedettes de Sean « Diddy » Combs savaient quand quitter ses soirées endiablées avant que les choses ne prennent une tournure, selon un nouveau rapport publié dans Nous chaque semaine.

Contenu de l’article « Ce qui s’est passé avant 2 heures du matin n’est rien en comparaison de ce qui s’est passé à 5 heures du matin », a déclaré une source au média. « Ils étaient connus pour être sauvages. Tout était permis lors de ces fêtes. » l’initié, qui a assisté à l’une des fêtes de Combs, continue. Mais une autre source qui prétend qu’ils « Des invités disputés pour les soirées blanches de Diddy entre 2006 et 2011 » ont déclaré que des célébrités de premier plan se sont dirigées vers la sortie avant que les festivités ne prennent une tournure plus sombre aux petites heures du matin. « Les filles commençaient à perdre leurs vêtements », a déclaré l’individu. Nous chaque semaine. « C’était le signal pour que les gens partent. » Une troisième personne a affirmé : « (Les travailleuses du sexe) feraient ce que vous voulez. » Dans les jours qui ont suivi l’arrestation de Combs pour de complot de racket et de trafic sexuel, des photos sont apparues sur les réseaux sociaux montrant des noms aussi notables que Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Ashton Kutcher et d’autres assistant à ses fameuses « White Parties ».

Contenu de l’article Dans un extrait refait surface d’un épisode de 2014 de L’incroyable famille KardashianKhloe Kardashian a parlé d’être allée à l’une des fêtes de Combs où « la moitié des gens étaient nus » et d’avoir croisé Justin Bieber. Durant un Apparition en septembre 2019 sur Les chaudsKutcher a été interrogé par animez Sean Evans à propos des événements organisés par Combs. «J’ai beaucoup de choses que je ne peux pas dire», dit le Ce spectacle des années 70 dit la star. « Des histoires de fête de Diddy, mec – c’était une chose étrange dans le passé. » Photo par Ethan Miller / Getty Images pour République humide Nous nous excusons, mais cette vidéo n’a pas pu se charger. Lire la vidéo Une source a déclaré Hebdomadaire américain que Denzel Washington aurait perdu son sang-froid lors d’une des soirées de Combs il y a plus de 20 ans. « Denzel a crié : ‘Vous ne respectez personne' », se souvient la source à propos de l’explosion survenue en 2003. « (Denzel et sa femme, Pauletta) avaient fait la fête jusqu’à l’aube (avec Diddy), et ils avaient vu quelque chose et sorti en trombe.

Contenu de l’article Pendant ce temps, une personne proche de DiCaprio a nié que l’acteur ait assisté aux réunions chics de Combs.

Contenu de l’article « Leonardo DiCaprio n’a absolument rien à voir avec tout cela », a déclaré une source au Courrier quotidien. « Il a assisté à quelques-unes de ses soirées au début des années 2000 – mais littéralement tout le monde y a participé. Ce n’étaient pas des monstres. C’étaient de grandes fêtes à la maison. Leo était au début de sa carrière à l’époque et a bien dépassé le stade de la fête. Il n’a rien à voir avec ce monde, donc quiconque suppose qu’il va se retrouver impliqué dans cela sur la base de quelques photos granuleuses datant de plus de 20 ans est ridicule. Ils ont ajouté : « Leo se concentre sur sa carrière et sa relation et ne pense pas du tout au dossier fédéral de Diddy, dans lequel il n’a rien à voir. »

Contenu de l’article UNprès de nombreuses allégations de femmes l’accusant d’agression sexuelle, Combs, 54 ans, a été arrêté le 16 septembre à Manhattan et accusé de complot de racket et de trafic sexuel, ses crimes présumés remontant à plus d’une décennie. Selon un acte d’accusation criminel, Combs, qui s’est vu refuser la libération sous caution et est toujours en détention au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, est accusé d’avoir utilisé son « pouvoir et son prestige » pour inciter des victimes féminines et des travailleurs du sexe à se livrer à des activités sexuelles droguées et minutieusement produites. des performances baptisées « Freak Offs » que le rappeur a arrangées, auxquelles il a participé et souvent enregistrées en vidéo. Les événements duraient parfois plusieurs jours et Combs et les victimes recevaient souvent des liquides intraveineux pour récupérer, indique l’acte d’accusation.

Contenu de l’article « Il a utilisé les enregistrements embarrassants et sensibles qu’il a réalisés des « Freak Offs » comme garantie contre les victimes, et l’acte d’accusation allègue qu’il a maintenu le contrôle sur les victimes de plusieurs manières, notamment en leur donnant de la drogue, en leur donnant et en menaçant de leur enlever des drogues. un soutien financier ou un logement, en leur promettant des opportunités de carrière, en surveillant leurs déplacements et même en dictant leur apparence physique », a déclaré le procureur américain Damian Williams. Les procureurs ont déclaré que les victimes avaient peur pour leur sécurité et allèguent que Combs a utilisé des armes à feu pour menacer et intimider les participants. Lors des perquisitions, les forces de l’ordre ont saisi des stupéfiants, des armes, des vidéos des « Freak Offs » et plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant, selon les procureurs.

Contenu de l’article Certaines des allégations d’abus alléguées par la police reflètent les accusations de l’ancienne petite amie de Combs, Cassie. Ventura a affronté le triple lauréat d’un Grammy l’automne dernier. Ventura a poursuivi Combs en novembre dernieraffirmant que la star du hip-hop l’avait violée et victime de trafic sexuel au cours de leur relation abusive de 10 ans. Photo de JEWEL SAMAD / Getty Images Le procès a été réglé un jour plus tard, mais plus tôt cette année, une vidéo de sécurité diffusée par CNN montrait Combs attaquant Ventura dans le couloir d’un hôtel de Los Angeles en 2016. Vendredi dernier, Combs a été victime de nouvelles allégations d’agression sexuelle alors qu’une femme a porté plainte à New York, affirmant qu’elle avait été violée et droguée à plusieurs reprises au domicile du magnat de la musique et qu’elle était tombée enceinte après l’une de ces rencontres. Une équipe d’avocats a annoncé mardi qu’elle serait déposer 120 poursuites pour agression sexuelle contre Combs.

« Le plus grand secret de l'industrie du divertissement, qui n'en était pas du tout, a finalement été révélé au monde », a déclaré Tony Buzbee, l'un des principaux avocats, lors d'une conférence de presse à Houston. «Le mur du silence est désormais brisé.» S'il est reconnu coupable, Combs, qui a plaidé non coupable, pourrait passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Buzbee a déclaré lors de sa conférence de presse que les agressions présumées avaient eu lieu en New York, Californie et Floride. « Le jour viendra où nous nommerons d'autres noms que Sean Combs. Et il y a beaucoup de noms », a déclaré Buzbee. « Les noms que nous allons citer, en supposant que nos enquêteurs confirment et corroborent ce qui nous a été dit, sont des noms qui vont vous choquer », a-t-il ajouté. Sur les 120 victimes présumées, 25 étaient mineures au moment des agressions présumées. Un individu a affirmé qu'il avait 9 ans lorsqu'il avait été maltraité, a déclaré Buzbee. Les accusations remontent à 1991 et se poursuivent jusqu'à cette année. Combs, qui fait appel de la décision d'un juge fédéral de le maintenir en prison en attendant son procès, doit revenir devant le tribunal la semaine prochaine. — Avec des fichiers de The Associated Press [email protected]

