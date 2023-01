Les investisseurs voient 12 000 $ à 30 000 $

Après une année 2022 tumultueuse, les investisseurs en crypto tentent de déterminer quand pourrait avoir lieu la prochaine course haussière du bitcoin.

La semaine dernière, lors d’une conférence sur la cryptographie à Saint-Moritz, en Suisse, CNBC s’est entretenu avec des initiés de l’industrie qui ont brossé un tableau de 2023 comme année de prudence. Bitcoin devrait se négocier dans une fourchette, être sensible à la situation macroéconomique telle que la hausse des taux d’intérêt et rester volatil. Une nouvelle course haussière est peu probable en 2023.

Cependant, les experts envisagent l’année prochaine et au-delà avec optimisme.

En 2022, l’ensemble du marché de la crypto-monnaie a perdu environ 1,4 billion de dollars en valeur, l’industrie étant confrontée à des problèmes de liquidité et à des faillites couronnées par l’effondrement de l’échange FTX. La contagion s’est répandue dans l’industrie.

Alors que le bitcoin a connu une petite bosse au début de l’année, en ligne avec les actifs à risque comme les actions, les experts disent qu’il est peu probable que le bitcoin teste à nouveau son sommet historique d’un peu moins de 69 000 $, mais il a peut-être atteint un creux.

“Je pense qu’il y a un peu plus d’inconvénients, mais je ne pense pas qu’il y en aura beaucoup”, a déclaré à CNBC Bill Tai, un investisseur en capital-risque et vétéran de la cryptographie la semaine dernière.

« Il y a une chance que [bitcoin] a en quelque sorte touché le fond ici », ajoutant qu’il pourrait tomber jusqu’à 12 000 $ avant de remonter.

Meltem Demirors, directeur de la stratégie chez CoinShares, a déclaré que le bitcoin se négocierait probablement dans la fourchette inférieure entre 15 000 $ et 20 000 $ et dans la fourchette supérieure entre 25 000 $ et 30 000 $.

Elle a déclaré qu’une grande partie de la “vente forcée” qui s’est produite en 2022 à la suite de l’effondrement du marché est maintenant terminée, mais qu’il n’y a pas beaucoup d’argent frais entrant dans le bitcoin.

“Je ne pense pas qu’il reste beaucoup de ventes forcées, ce qui est optimiste”, a déclaré Demirors à CNBC vendredi. “Mais encore une fois, je pense que la hausse est assez limitée, car nous ne voyons pas non plus beaucoup de nouveaux flux entrants.”

Les investisseurs gardent également un œil sur la situation macroéconomique. Le bitcoin s’est avéré étroitement corrélé aux actifs à risque tels que les actions, et en particulier les actifs à forte composante technologique. Nasdaq . Ces actifs sont affectés par les variations des taux d’intérêt de la Réserve fédérale et d’autres mouvements macroéconomiques. L’année dernière, la Fed s’est lancée dans une trajectoire agressive de hausse des taux d’intérêt pour tenter de maîtriser l’inflation, ce qui a nui aux actifs à risque ainsi qu’au bitcoin.

Les initiés de l’industrie ont déclaré qu’un changement dans la situation macro pourrait aider le bitcoin.