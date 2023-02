Les investisseurs technologiques sont optimistes à l’idée d’investir à nouveau en Chine

En décembre, le gouvernement chinois s’est engagé à augmenter la consommation intérieure et à stimuler la croissance en 2023. L’économie chinoise n’a augmenté que de 3 % en 2022 – bien en deçà de l’objectif officiel – alourdie par les restrictions strictes de Covid et un effondrement du marché immobilier.

“Je pense que le gouvernement a un signal clair sur ce qu’il espère faire cette année en termes de croissance du produit intérieur brut, d’emplois et de consommation intérieure”, a déclaré Chibo Tang, associé directeur de Gobi Partners, qui investit dans les technologies et les médias en phase de démarrage. entreprises en Chine.

“Nous n’avons pas recommandé d’entrer dans les noms Internet depuis longtemps, entre janvier 2021 et jusqu’en décembre 2022, en particulier avec le scepticisme autour du secteur Internet”, a déclaré Laura Wang, directrice générale et stratège en chef des actions chinoises pour Morgan Stanley. , dans une interview avec CNBC le 17 janvier.

“Cela suggère que la réglementation des Big Tech est entrée dans une phase institutionnalisée et stable, et nous ne nous attendons plus à de nouvelles mesures agressives”, indique le rapport.

“S’il y a une certaine prudence, ce sera en raison du potentiel de nouvelles souches de Covid et non d’une éventuelle répression gouvernementale ou de contraintes réglementaires, car cela se produisait déjà avant Covid”, a déclaré James Tan, associé directeur de Quest Ventures, basé à Singapour.

Tan de Quest Ventures a déclaré que ce qui s’est passé en Chine souligne l’importance de la diversification.

Par exemple, le fabricant d’iPhone Apple diversifie sa chaîne d’approvisionnement hors de Chine, à la suite des fermetures de Covid et des manifestations des travailleurs dans son usine de Zhengzhou qui ont retardé la production.

“Avec les portes maintenant ouvertes, les investisseurs intelligents se rendent compte qu’ils ne peuvent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier”, a déclaré Tan.

“Je pense que nous verrons beaucoup plus d’investissements dans de nouveaux domaines clés stratégiques pour la Chine tels que l’informatique quantique, l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs, car les investissements qui doivent aller dans l’industrie des semi-conducteurs sont nécessairement énormes”, a déclaré Tan.

Les Pays-Bas et le Japon – deux des plus grands fabricants mondiaux d’équipements de semi-conducteurs avancés – devraient se joindre aux États-Unis pour restreindre les exportations de certaines machines de fabrication de puces vers la Chine, Bloomberg a rapporté.

“Il reste encore beaucoup à rattraper [in semiconductor tech] pour la Chine. La Chine n’a pas beaucoup de semi-conducteurs [manufacturing] équipement et c’est aussi un contenu de très haute technologie. Mais la Chine s’engagera sur ses propres voies pour se développer et rattraper son retard”, a déclaré Tay, ajoutant que Vertex avait investi dans des sociétés de semi-conducteurs, de conception informatique et d’informatique en nuage.