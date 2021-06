Les investisseurs surveillent les actions technologiques après que le Nasdaq ait atteint un niveau record

L’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique en dehors du Japon s’est négocié en hausse de 0,31%.

Le compte rendu de la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon en avril publié mercredi a montré que les membres s’accordaient pour dire que les mesures de relance, en particulier celles dans les économies avancées, pourraient entraîner une reprise « plus rapide que prévu » pour le Japon et d’autres pays.

Les actions de la Chine continentale ont baissé en début de séance, le composite de Shanghai reculant de 0,16 % et la composante Shenzhen plongant légèrement. L’indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 0,47%.

Les actions technologiques en Asie-Pacifique étaient mitigées dans les échanges de mercredi matin.

Les actions technologiques chinoises cotées à Hong Kong étaient largement plus élevées, avec Alibaba progresse de 1,58% et Baidu bondit de 2,12 %. L’action NetEase a toutefois chuté de 1,01%. L’indice plus large Hang Seng TECH a augmenté de 0,76%.

Au Japon, les actions du conglomérat SoftBank Group ont chuté de 0,71% tandis que le sud-coréen Naver a bondi de 9,08 %.

Ces mouvements sont intervenus après que le Nasdaq Composite a atteint un nouveau record intrajournalier pendant la nuit à Wall Street, grimpant de 0,79% sur la journée à 14 253,37.

Le S&P 500 a également gagné 0,51% à 4 246,44 tandis que le Dow Jones Industrial Average a grimpé de 68,61 points à 33 945,58.