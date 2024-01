Les investisseurs sous-évaluent-ils actuellement Dave & Buster’s Entertainment (PLAY) ?

Chez Zacks, nous nous concentrons sur le système éprouvé Zacks Rank, qui met l’accent sur les estimations de bénéfices et les révisions d’estimations pour trouver d’excellentes actions. Néanmoins, nous sommes toujours attentifs aux dernières tendances en matière de valeur, de croissance et de dynamique pour souligner les choix judicieux.

Parmi ceux-ci, l’investissement axé sur la valeur est sans doute l’un des moyens les plus populaires de trouver des actions intéressantes dans n’importe quel environnement de marché. Les investisseurs axés sur la valeur s’appuient sur des formes traditionnelles d’analyse de paramètres de valorisation clés pour identifier les actions qu’ils estiment sous-évaluées, laissant ainsi une marge de profit.

Zacks a développé le système innovant Style Scores pour mettre en évidence les actions présentant des caractéristiques spécifiques. Par exemple, les investisseurs axés sur la valeur seront intéressés par les actions très bien notées dans la catégorie « Value ». Lorsqu’elles sont associées à un classement Zacks élevé, les notes « A » dans la catégorie Value font partie des actions de valeur les plus solides du marché aujourd’hui.

Une entreprise à surveiller en ce moment est Divertissement de Dave & Buster (JOUER). PLAY affiche actuellement un classement Zacks de n°2 (Acheter) et un A pour la valeur. Le titre se négocie actuellement avec un ratio P/E de 12,37. À titre de comparaison, son secteur affiche un P/E moyen de 23,06. Au cours des 52 dernières semaines, le P/E à terme de PLAY a atteint 16,31 et aussi bas que 8,74, avec une médiane de 10,61.

PLAY arbore également un ratio PEG de 0,68. Cette mesure populaire est similaire au ratio P/E bien connu, à la différence que le ratio PEG prend également en compte le taux de croissance attendu des bénéfices de l’entreprise. Le PEG de PLAY se compare au PEG moyen de son secteur de 1,62.

Les investisseurs axés sur la valeur utilisent également fréquemment le ratio P/S. Cette mesure est obtenue en divisant le cours d’une action par le chiffre d’affaires de l’entreprise. Il s’agit d’une mesure privilégiée car les revenus ne peuvent pas vraiment être manipulés, les ventes constituent donc souvent un indicateur de performance plus réel. PLAY a un ratio P/S de 0,91. Cela se compare au P/S moyen de son secteur de 1,03.

Enfin, les investisseurs doivent noter que PLAY présente un ratio P/CF de 6,26. Ce point de données prend en compte les flux de trésorerie opérationnels d’une entreprise et est fréquemment utilisé pour trouver des entreprises sous-évaluées compte tenu de leurs solides perspectives de trésorerie. Le P/CF de PLAY se compare au P/CF moyen de son secteur de 17,44. Au cours de l’année écoulée, le P/CF de PLAY a atteint 7,54 et aussi bas que 4,34, avec une médiane de 5,57.

Les investisseurs pourraient également garder à l’esprit Groupe de restaurants Carrols (TAST)un titre de vente au détail – Restaurants avec un classement Zacks de n° 1 (achat fort) et une note de valeur de A.

Carrols Restaurant Group a également un ratio P/B de 2,52 par rapport au ratio cours/valeur comptable de son secteur de -27,36. Au cours de l’année écoulée, son ratio P/B a atteint 2,52, aussi bas que 0,55, avec une médiane de 1,80.

Ces chiffres ne sont que quelques-uns des indicateurs de valeur que les investisseurs ont tendance à examiner, mais ils contribuent à montrer que Dave & Buster’s Entertainment et Carrols Restaurant Group sont probablement sous-évalués à l’heure actuelle. Compte tenu de cela, ainsi que de la solidité de ses perspectives de bénéfices, PLAY et TAST semblent actuellement être des actions de grande valeur.

