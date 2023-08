Les investisseurs sont «trop confiants» quant à l’impact de l’IA, selon un stratège

« Et nous avons eu une prise de conscience naissante de la façon dont les choses se sont accélérées en termes d’IA générative. Cela a captivé l’imagination du public et nous avons vu cette incroyable poussée. »

Certains analystes ont suggéré qu’un effet de bulle pourrait se former, étant donné la concentration des gains du marché dans un petit nombre de grandes actions technologiques. Nvidia l’action a clôturé le commerce de jeudi en hausse de 190% jusqu’à présent cette année, tandis que le parent de Facebook Métaplates-formes a augmenté de plus de 154 % et Tesla de 99 %.

Malgré un recul jusqu’à présent ce mois-ci, l’optimisme quant au potentiel de l’IA pour générer des bénéfices futurs a alimenté les technologies lourdes Composite Nasdaq pour ajouter plus de 38 % depuis le début de l’année, tandis que le S&P 500 est en hausse de plus de 16 %.

Dans une note de recherche récente, Morningstar a établi des parallèles entre la concentration d’énormes valorisations et la bulle Internet de 1999, bien que Coop ait déclaré que la caractéristique distinctive du rallye actuel est que les entreprises en son centre sont « des géants établis avec des avantages concurrentiels majeurs ».

« Toutes nos recherches sur les entreprises suggèrent que les entreprises qui ont bien réussi cette année ont une forme de douve, sont rentables et ont des avantages concurrentiels durables, par rapport à ce qui se passait en 1999 où vous aviez beaucoup d’entreprises spéculatives, il y a donc un certain degré de fondations plus solides », a déclaré Coop.

« Cela dit, les prix ont tellement augmenté qu’il nous semble que les gens sont vraiment trop confiants quant à leur capacité à prévoir l’impact de l’IA sur les choses. »

Établissant des parallèles avec les bouleversements technologiques majeurs qui ont réaligné la civilisation – tels que l’électricité, les moteurs à vapeur et à combustion interne, l’informatique et Internet – Coop a fait valoir que les effets à long terme ne sont pas prévisibles.

« Ils peuvent prendre du temps et les gagnants peuvent émerger de choses qui n’existent pas. Google en est un bon exemple. Nous pensons donc que les gens se sont laissés emporter par cela, et cela signifie que le marché aux États-Unis est très regroupés autour d’un thème similaire », a-t-il déclaré.

« Soyez conscient de ce que vous pouvez vraiment prédire lorsque vous payez un prix très élevé, et que vous envisagez le meilleur scénario pour une action, et soyez conscient du fait qu’à mesure que le rythme des changements technologiques s’accélère, cela signifie que vous devriez être moins confiant pour prédire l’avenir et miser beaucoup dessus et payer un prix très élevé pour les choses. »

Dans ce qu’il a qualifié de « point dangereux pour les investisseurs », Coop a souligné l’importance de diversifier les portefeuilles et de rester « conscient de la valorisation ».

Il a conseillé aux investisseurs de rechercher des actions capables d’isoler les portefeuilles contre les risques de récession et dont les prix sont « dans un mauvais scénario » au point d’offrir une bonne valeur, ainsi que des obligations, qui sont considérablement plus attrayantes qu’elles ne l’étaient il y a 18 mois.

« Soyez conscient du prix élevé payé pour la promesse de ce que l’IA peut ou non offrir aux entreprises individuelles », a conclu Coop.