Richard Bernstein, membre du Temple de la renommée des investisseurs institutionnels, dénie beaucoup les risques d’inflation.

Selon Bernstein, les preuves sont cuites dans la façon dont les investisseurs sont positionnés à l’heure actuelle.

« Pensez à ce que les gens aiment. Ils aiment les actions de longue durée en ce moment », a déclaré lundi le PDG et CIO de Richard Bernstein Advisors à « Trading Nation » de CNBC. « Cela montre que les gens sont en quelque sorte mal préparés à cette inflation plus élevée. »

Il craint que les investisseurs oublient que les actions de longue durée ou les actions de croissance se comportent traditionnellement comme des bons du Trésor à 30 ans. Il s’agit donc généralement d’un investissement plus intelligent dans des perspectives économiques baissières – pas lorsque la croissance est abondante.

« Lorsque vous commencez à voir les taux d’intérêt augmenter et à rendre les gens plus optimistes sur l’économie, alors ces groupes commencent à sous-performer », a déclaré Bernstein. « Quelle est la probabilité que nous obtenions une inflation plus élevée que ce que les gens pensent? Nous pensons que la probabilité que cela se produise est assez élevée. »

Pourtant, le Nasdaq, très technologique, même avec la douceur de lundi, est en hausse de plus de 5% jusqu’à présent ce mois-ci.

« Il y a une sorte de marché bifurqué. Vous avez une partie du marché qui est extraordinairement surévaluée [and] n’a vraiment pas de bons fondamentaux », dit-il.

Les problèmes de Bernstein avec les actions technologiques ont commencé avant la pandémie de coronavirus. Il y a deux ans, il a déclaré à « Trading Nation » que l’enthousiasme pour la technologie montrait des parallèles avec la bulle Internet.

Il s’en tient à cet avertissement.

« Le groupe dans son ensemble, je pense, est mûr pour une sous-performance », a-t-il déclaré. « La raison pour laquelle je dis cela, c’est qu’ils sont les refuges sûrs. Ils se sont avérés être les refuges sûrs pendant la pandémie. Ils ont surpris beaucoup de gens avec cela, moi y compris probablement. »

Bernstein, connu pour son long mandat à Wall Street et sa stratégie de gestion pour Merrill Lynch, encourage les investisseurs disposant d’au moins 12 mois à se concentrer sur les groupes économiquement sensibles.

Il classe l’énergie, les matériaux, les industries, les banques régionales, les petites capitalisations et les marchés émergents liés aux matières premières parmi ses principaux titres, car ils sont sous-évalués.

« Ce sont tous les bénéficiaires d’une sorte de croissance procyclique et pro-nominale », a-t-il déclaré. « Les fondamentaux s’améliorent manifestement. »