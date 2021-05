Les investisseurs sont inquiets, les économistes voient un signe de croissance temporaire

Un employé de Walmart organise des produits pour la saison de Noël dans un magasin Walmart à Teterboro, New Jersey. Eduardo Munoz | Reuters

Un peu d’inflation n’est peut-être pas une si mauvaise chose, après tout. Avec le rapport sur l’inflation du ministère du Travail mercredi effrayant les marchés boursiers et les traders accusant la hausse des prix d’une large vente d’actions technologiques, l’attention s’est à nouveau concentrée sur le montant que les Américains paient pour la totalité des produits qu’ils consomment. La récente remontée de l’inflation pourrait en fait être un changement temporaire – et bienvenu – pour ceux qui craignent un ralentissement du produit intérieur brut américain. L’inflation, lorsqu’elle est contrôlée, est souvent un sous-produit sain d’une économie en croissance, de sorte que sa dormance pendant une grande partie de la dernière décennie a soulevé quelques sourcils.

Pendant des années, les économistes ont craint que de vastes changements macroéconomiques – une population vieillissante, moins de bébés, l’avènement de l’automatisation – maintiennent les prix ancrés pendant des décennies. Même certaines des mesures de relance budgétaire et monétaire les plus expansives de Washington ne semblent pas pouvoir faire l’affaire. Malgré l’adoption en 2010 de la loi sur les soins abordables, une accélération de la dette fédérale de 52% du PIB à 74% entre 2009 et 2014, et la Fed maintenant les taux d’intérêt à zéro, l’inflation soutenue a échappé aux législateurs pendant la plupart des deux mandats du président Barack Obama. Certes, les prix ont parfois dépassé l’objectif de 2% de la Réserve fédérale au cours de la dernière décennie. Entre décembre 2011 et avril 2012, la mesure d’inflation préférée de la banque centrale, l’indice de base des dépenses de consommation personnelle, a dépassé cet objectif. Mais le type d’inflation robuste et durable que la Fed recherche actuellement a, jusqu’à récemment, disparu de la mémoire. Selon cette mesure, l’inflation n’a atteint ou dépassé l’objectif de 2% de la banque centrale que 14 fois au cours des 121 lectures mensuelles prises au cours de la dernière décennie.

Bien que les économistes ne le savaient pas à l’époque, avril 2012 serait la dernière fois que le président Barack Obama verrait une inflation supérieure à 2%. La croissance des prix est restée fermement en dessous du seuil jusqu’à ce que bien dans le mandat du président Donald Trump. À première vue et pris isolément, le rapport sur l’inflation du gouvernement mercredi pourrait être troublant. Le Bureau of Labor Statistics a montré que l’IPC s’est accéléré à son rythme le plus rapide depuis plus de 12 ans en avril. Les entreprises axées sur la croissance, qui ont tendance à être durement touchées par la hausse de l’inflation via la hausse des taux d’intérêt de la Fed, se sont vendues dans l’ensemble avant et après le rapport. Le Nasdaq Composite est en baisse de plus de 5% rien qu’en mai. Et maintenant, avec des milliers de milliards de dollars Biden qui traversent l’économie et la Réserve fédérale maintenant des taux d’intérêt proches de zéro – Wall Street a peur d’un retour de l’inflation. Dans une mesure encore plus grande qu’ils ne l’ont fait lors de la crise financière il y a plus de 10 ans, les décideurs politiques de Capitol Hill et de la Fed ont travaillé ensemble pour contrer un recul de la demande afin d’atténuer l’impact de la pandémie de Covid-19. Des milliards de dollars ont été dépensés pour divers moyens de réduire le virus et son impact dépressif sur les entreprises américaines. De multiples séries de contrôles de relance, des allocations de chômage accrues et des moratoires d’expulsion ont tous été déployés au nom de la stimulation de la demande des Américains de dépenser de l’argent et de sauver les petites entreprises. Avec plus de la moitié de la population américaine vaccinée et la réouverture des entreprises, l’administration Biden continue de faire de la publicité pour ses infrastructures et ses factures familiales comme un stimulant urgent. Le président Joe Biden a réitéré ce message vendredi, après que le gouvernement ait fait état d’un chiffre de la masse salariale d’avril beaucoup plus faible que prévu. « Le rapport d’aujourd’hui ne fait que souligner, à mon avis, à quel point les actions que nous entreprenons sont vitales », a déclaré le président. « Nos efforts commencent à porter leurs fruits, mais la montée est raide et nous avons encore un long chemin à parcourir. »

Doublures en argent

Alors que les négociants en actions peuvent être grognons sur le potentiel de l’inflation à éroder le pouvoir d’achat des bénéfices futurs, les économistes tentent de rappeler au monde quelques faits clés: l’inflation est souvent un sous-produit de la croissance économique et est probablement temporaire. En fait, cela peut même être bon pour l’économie si un cocktail de mesures de relance monétaire et budgétaire est encore capable de déclencher à la fois l’inflation et les craintes d’inflation, selon l’économiste et ancien responsable du département du Trésor Nathan Sheets. « J’ai le sentiment que Jay Powell et ses collègues de la Fed sont assez détendus sur les perspectives d’inflation », a écrit mardi Sheets, qui était autrefois sous-secrétaire au Trésor. Sheets, maintenant économiste en chef chez PGIM Fixed Income, a noté que pendant une grande partie des 10 dernières années, les banques centrales ont eu du mal à générer une croissance saine des prix. « La Fed s’est engagée dans une bataille acharnée pour faire monter l’inflation. Même si la hausse réelle de l’inflation est temporaire, elle pourrait encore leur être utile pour atteindre leur objectif », a-t-il ajouté. « Au minimum, le second semestre de cette année montrera qu’il est au moins possible pour les économies modernes de générer de l’inflation – ce que nous n’avons pas vu depuis de nombreuses années. » Aussi atone que l’inflation ait été aux États-Unis au fil des ans, la situation intérieure est toujours bien meilleure que celle à l’étranger.

En Europe, les banquiers centraux luttent toujours contre le contraire embêtant de l’inflation, la déflation. Alors que les économistes américains s’inquiètent de la trop forte hausse des prix, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a plutôt tenté pendant des mois d’empêcher les prix de baisser jusqu’à ce que le tourisme régulier et le commerce pré-pandémique reviennent. La déflation peut être particulièrement difficile à combattre car la baisse des prix peut déclencher une spirale descendante de revenus et de contraction des bénéfices. Une baisse des bénéfices peut entraîner une augmentation des faillites d’entreprises, qui à son tour peut entraîner une flambée du chômage et une contraction toujours plus grande des prix. Pour leur part, les responsables de la Fed n’ont jusqu’à présent pas été inquiets des craintes d’inflation du marché. Le gouverneur de la Fed, Lael Brainard, qui est considéré comme un successeur potentiel de Powell, a offert ce point de vue serein mardi. « Une augmentation matérielle persistante de l’inflation exigerait non seulement que les salaires ou les prix augmentent pendant une période après la réouverture, mais aussi une attente générale qu’ils continueront d’augmenter à un rythme constamment plus élevé », a-t-elle déclaré. « L’expérience passée suggère que de nombreuses entreprises sont susceptibles de réduire leurs marges et de s’appuyer sur l’automatisation pour réduire les coûts plutôt que de répercuter entièrement les augmentations de prix. »

Le long jeu