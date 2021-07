Les investisseurs s’inquiètent de l’inflation. Les obligations peuvent aider

A_Carina | iStock | Getty Images

Les obligations sont généralement considérées comme la partie la plus sûre du portefeuille d’un investisseur – une forme de protection lorsque le marché boursier devient indiscipliné. Pourtant, alors que l’inflation devient une préoccupation croissante, cette forme de sécurité semble un peu bancale. « L’inflation est l’une des plus grandes préoccupations des détenteurs d’obligations », a déclaré un planificateur financier agréé. Andy Mardock, fondateur et président de ViviFi Planning à Bend, Oregon, et membre de la National Association of Personal Financial Advisors. La raison en est simple, dit-il. Lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez votre argent à une entreprise ou au gouvernement en échange d’un taux de rendement fixe promis, qui est basé, en partie, sur les anticipations d’inflation. Si ces attentes sont dépassées, c’est-à-dire si l’inflation augmente plus que prévu, le rendement convenu devient moins attrayant. « Si vous prêtez de l’argent à 2% d’intérêt par an mais que l’inflation s’avère être de 3%, le résultat final est une perte de 1% en termes de ce que vous pouvez acheter avec votre argent », a déclaré Mardock. « Ajoutez les taxes en plus et la perte effective augmente. »

Lorsque les prix commencent à augmenter fortement, de nombreux investisseurs préfèrent les actions aux obligations car elles ont tendance à offrir des rendements plus élevés. Le S&P 500 a dépassé l’indice Morningstar Core Bond presque tous les trois mois glissants au cours des 10 dernières années, selon Eric Jacobson, stratège chez Morningstar. « Lorsque l’inflation apparaît, les entreprises ont souvent la possibilité de répercuter ces coûts sur les clients sous la forme de prix plus élevés », a déclaré Mardock. « Dans ce scénario, il vaut mieux être propriétaire qu’un prêteur. » Poupée Alex, CFP et président d’Anfield Wealth Management à Cleveland, a déclaré qu’il était difficile d’ignorer la croissance récente du marché au milieu des craintes inflationnistes. Entre janvier 2020 et juin 2020, le S&P 500 a augmenté de plus de 23 %. « Les obligations ne rapportant presque rien et le marché boursier semblant de plus en plus fort, nous avons déplacé une partie de l’allocation des titres à revenu fixe vers des actions de valeur et de qualité plutôt que de rester dans un fonds obligataire et de gagner 1% », a déclaré Doll.

Mais Jacobson a déclaré que les gens en avaient marre trop vite des obligations. « Le problème vient quand il y a une crise », a déclaré Jacobson. « En 2008, lorsque nous avons eu la crise financière, la seule chose qui a sauvé beaucoup de gens était leurs allocations obligataires. » Récemment, Jacobson a découvert que même si les obligations du Trésor américain n’ont rapporté qu’environ 3 % par an aux investisseurs au cours de la dernière décennie, elles représentent un quart ou plus de la plupart des fonds obligataires suivis par Morningstar. C’est parce que lorsque les marchés se dégradent, ces obligations d’État ont tendance à agir comme une police d’assurance. Par exemple, lorsque le S&P 500 était en baisse de plus de 20 % entre février et mars 2020, un bon du Trésor à 10 ans était en hausse de 8 %, selon les calculs de Jacobson. « Lorsque les investisseurs craignent une récession ou une crise générale du marché, ils ont tendance à faire ce qu’on appelle une fuite vers la qualité », a déclaré Jacobson. « Lorsque cela se produit, ils recherchent généralement l’actif le plus liquide et le plus sûr disponible, et cela est universellement considéré comme les bons du Trésor américain. »

Dans l’ensemble, les portefeuilles plus conservateurs ont tendance à se remettre plus rapidement des ralentissements que les portefeuilles plus agressifs. Un portefeuille avec plus de 70% d’actions et le reste en obligations et cash a mis plus de deux ans à se remettre de la crise financière, contre seulement sept mois pour un portefeuille avec plus de 70% en obligations et cash et le reste en actions, selon les calculs fournis par Charles Schwab. Les investisseurs qui approchent d’un objectif particulier ou les retraités qui ont besoin de vivre de leur portefeuille voudront porter une attention particulière à cet historique. « Votre allocation d’obligations maintiendra votre flux de trésorerie de retraite stable, même pendant des périodes particulièrement difficiles sur le marché boursier », a déclaré Benjamin J. Brandt, CFP et président de Capital City Wealth Management à Bismarck, Dakota du Nord.