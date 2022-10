Les investisseurs seront «récompensés» lorsque la Fed cessera de relever les taux

Jim Cramer de CNBC a déclaré mardi aux investisseurs que de bonnes choses viendront à ceux qui attendent que la Réserve fédérale cesse d’augmenter les taux d’intérêt.

“Je dis toujours qu’il n’y a pas de don sans obtenir. En ce moment, le don, c’est que votre portefeuille s’effondre – c’est la Fed qui fait mal”, a-t-il déclaré. “L’avantage est que vous serez éventuellement récompensé par une baisse de l’inflation suivie de taux plus bas. Nous sommes cependant dans la première phase, la phase de don.”

L’indice de référence S&P 500 et le Nasdaq Composite ont enregistré un cinquième jour consécutif de baisse tandis que le Dow Jones Industrial Average a clôturé en légère hausse.

Le rapport sur les prix à la production, l’indice des prix à la consommation et le rapport sur les ventes au détail seront publiés respectivement mercredi, jeudi et vendredi. Wall Street s’attend à ce que les données indiquent si la banque centrale poursuivra sa trajectoire de hausses agressives des taux d’intérêt – et si l’économie entrera en récession.

“En dehors du rapport sur la masse salariale non agricole de la semaine dernière, la Fed ne se soucie vraiment que de l’indice des prix à la consommation en ce moment, et cela arrive jeudi. Ces chiffres sont des bombes potentielles”, a déclaré Cramer.

Il a rappelé aux investisseurs de ne pas laisser les rallyes temporaires leur donner l’espoir que les baisses du marché sont terminées à moins que les données ne montrent que l’économie se refroidit. “Vous devez vous rappeler que ce sont les baissiers, et non les haussiers, qui sont aux commandes”, a-t-il déclaré.