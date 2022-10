Les investisseurs s’entassent dans les stocks de cannabis après que Biden a annoncé des grâces fédérales pour possession de marijuana

Les investisseurs se sont entassés dans les stocks de cannabis après que le président Joe Biden a annoncé des grâces fédérales pour possession de marijuana.

“Personne ne devrait être en prison simplement pour avoir consommé ou possédé de la marijuana”, a déclaré Biden jeudi.

Cette décision a déclenché une augmentation des stocks de cannabis populaires comme Tilray, Canopy Growth et Sundial Growers.

Les investisseurs se sont entassés dans les stocks de cannabis après Le président Joe Biden a annoncé des grâces fédérales pour simple possession de marijuana jeudi.

“Comme je l’ai déjà dit, personne ne devrait être en prison simplement pour avoir consommé ou possédé de la marijuana. Aujourd’hui, je prends des mesures pour mettre fin à notre approche qui a échoué”, Biden a dit.

Ces mesures comprennent des grâces fédérales pour des milliers de personnes qui ont été condamnées par le gouvernement fédéral pour possession de cannabis. Le déménagement devrait toucher plus de 6 500 personnes. De plus, Biden a appelé tous les gouverneurs à suivre son exemple et à pardonner les délits simples de possession de marijuana au niveau de l’État.

Enfin, Biden a appelé le procureur général et le secrétaire du ministère de la Santé et des Services sociaux à lancer un examen qui supprimerait le cannabis en tant que drogue de l’annexe I. “Nous classons au même niveau que l’héroïne – et plus grave que le fentanyl. Cela n’a aucun sens”, a déclaré Biden.

L’annonce a déclenché une flambée des stocks de cannabis jeudi, avec des actions de Tilray, Croissance de la canopéeet Producteurs de cadrans solaires le tout bondissant de plus de 20%. Certaines actions de cannabis ont réduit ces gains au début des transactions du vendredi, tandis que d’autres ont légèrement augmenté. La FNB Roundhill Cannabis a encore bondi de 11% vendredi après avoir bondi de plus de 20% jeudi.

La décision de Biden donne aux investisseurs l’espoir qu’il pourra aller de l’avant avec de nouvelles mesures qui pourraient être favorables à l’industrie du cannabis, y compris une éventuelle dépénalisation ou légalisation. Il y a un soutien bipartite pour la légalisation du cannabis au Congrès, mais Biden signant un tel projet de loi est resté en question.

Quoi qu’il en soit, l’annonce de Biden jeudi est un pas dans la bonne direction pour les entreprises qui cultivent et distribuent des produits à base de cannabis.

Mais malgré les fortes hausses des actions de cannabis après l’annonce de Biden, il reste encore beaucoup de terrain à rattraper. Les actions de Tilray et Canopy Growth sont en baisse de 44 % et 57 % depuis le début de l’année. Tilray est toujours en baisse de 99 % par rapport à son record de 300 $ par action en 2018, même après avoir pris en compte la hausse de jeudi.