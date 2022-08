Les investisseurs s’entassent dans les junk bonds. Ce qu’il faut savoir avant d’acheter

Les investisseurs ont investi de l’argent dans des obligations à haut rendement, qui paient généralement plus d’intérêts pour prendre plus de risques. Mais ces investissements sont également connus sous le nom de “junk bonds”, et les experts financiers appellent à la prudence avant de s’y empiler. Après un début difficile en 2022, les fonds obligataires américains à haut rendement ont reçu environ 6,8 milliards de dollars en argent net en juillet, selon les données de Morningstar Direct. Alors que les rendements ont a récemment chuté à 7,29 % au 10 août, les intérêts sont toujours supérieurs aux 4,42 % reçus début janvier, selon l’indice ICE Bank of America US High-Yield.

Cependant, les obligations de pacotille présentent généralement un risque de défaut plus élevé que leurs homologues de qualité supérieure, car les émetteurs peuvent être moins susceptibles de couvrir les paiements d’intérêts et les prêts à la date d’échéance. “C’est un métal brillant sur le sol, mais tous les métaux brillants ne sont pas de l’or”, a déclaré le planificateur financier agréé Charles Sachs, directeur des investissements chez Kaufman Rossin Wealth à Miami. En savoir plus sur les finances personnelles :

L’inflation a poussé plus d’un tiers des adultes américains à puiser dans leurs économies Alors que certains disent que le risque de défaut est intégré aux rendements plus élevés des obligations de pacotille, Sach prévient que ces actifs pourraient agir davantage comme des actions à la baisse. Si un investisseur tient à acheter des obligations à haut rendement, il peut suggérer une allocation plus petite – 3% à 5%, par exemple. “Ne le considérez pas comme un groupe alimentaire majeur dans votre portefeuille”, a-t-il ajouté.

La hausse des taux d’intérêt peut être risquée pour les obligations à rendement élevé

Depuis mars, la Réserve fédérale a pris des mesures agressives pour lutter contre l’inflation, y compris la deuxième hausse consécutive de 0,75 point de pourcentage hausse des taux d’intérêt en juillet. Et ces hausses de taux pourraient se poursuivre avec une inflation annuelle toujours à 8,5 %. À la marge, la hausse des taux d’intérêt peut rendre plus difficile pour certains émetteurs d’obligations de couvrir leur dette, en particulier ceux dont les obligations arrivent à échéance et qui doivent être refinancées, a déclaré Matthew Gelfand, CFP et directeur exécutif de Tricolor Capital Advisors à Bethesda, Maryland. “Je pense que les investisseurs et les prêteurs exigeront des taux un peu plus élevés en conséquence”, a-t-il déclaré, notant que la hausse des taux d’intérêt pourrait se poursuivre pendant un certain temps.

Le “spread” du taux de coupon est légèrement inférieur à la normale

Lors de l’évaluation des obligations à haut rendement, les conseillers peuvent comparer l’« écart » des taux de coupon entre une obligation de pacotille et un actif moins risqué, comme les bons du Trésor américain. En règle générale, plus l’écart est large, plus les obligations à rendement élevé deviennent attrayantes. Avec des obligations à haut rendement payer 7,29 % depuis le 10 août, un investisseur peut recevoir 72,90 $ par an sur une obligation à valeur nominale de 1 000 $, tandis que le Trésor à 7 ans, offrant environ 2,86 %, fournit 28,60 $ par an pour la même obligation de 1 000 $.