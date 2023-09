les investisseurs se tournent vers la décision de la Fed sur les taux d’intérêt

Les rendements et les prix ont une relation inversée. Un point de base équivaut à 0,01 %.

Après avoir atteint son plus haut en juin 2007, le rendement à 2 ans est resté stable pour la dernière fois à 5,101%. Trésorerie à 10 ans était en baisse d’environ 4 points de base pour s’échanger à 4,323%. Il a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2007 lors de la séance de mardi.

Le rendement des bons du Trésor à 2 ans a brièvement atteint mercredi son plus haut niveau depuis plus de 15 ans alors que la Réserve fédérale a signalé son intention de mettre en œuvre une nouvelle hausse des taux avant la fin de 2023.

Comme prévu, la Fed a maintenu ses taux stables, mais a indiqué qu’elle resserrerait encore sa politique avant de terminer son cycle de hausse. Après cette augmentation, la banque centrale a suggéré qu’elle commencerait à réduire ses taux en 2024, mais à un rythme plus lent qu’indiqué en juin.

Les investisseurs ont suivi la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, à 14h30, pour obtenir de nouvelles informations sur les plans politiques et les attentes de la banque centrale pour l’économie.

De nombreux investisseurs espèrent que la fin du cycle de hausse des taux de la Fed est proche, car les craintes d’une hausse des taux entraînant l’économie américaine dans une récession persistent. Les responsables de la Fed n’ont toutefois pas écarté la possibilité de nouvelles hausses de taux.

Les rendements des bons du Trésor ont continué de grimper jusqu’à atteindre des sommets pluriannuels, même si les attentes selon lesquelles la Fed procéderait à une nouvelle hausse de taux cette année ont diminué. De nombreux investisseurs espèrent que les rendements du marché continueront de reculer si l’inflation continue de ralentir et si la Fed finit par signaler qu’elle a fini de relever ses taux.

La banque centrale a commencé à relever ses taux en mars 2022 et l’a fait lors de toutes ses autres réunions, sauf une, dans le but de réduire l’inflation et de refroidir l’économie dans son ensemble, y compris le marché du travail.

Toutefois, la semaine dernière, les derniers rapports sur les indices des prix à la consommation et à la production ont suggéré que les pressions inflationnistes se poursuivent, mais à un niveau modéré.