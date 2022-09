Les investisseurs se préparent à une éventuelle baisse des taux dans un contexte d’inflation de 80 % en Turquie

Un tableau électronique affiche des informations sur les taux de change dans un bureau de change à Istanbul, en Turquie, le lundi 29 août 2022. Nicole Tung | Bloomberg | Getty Images

Les investisseurs se préparent à une autre baisse potentielle des taux d’intérêt – ou simplement à un maintien du taux actuel – alors que la Turquie refuse de suivre l’orthodoxie économique dans la lutte contre sa flambée de l’inflation, désormais à plus de 80 %. Ou bien, les investisseurs qui peuvent encore supporter la volatilité du marché turc. actualités liées à l’investissement Les sombres perspectives de FedEx sont-elles un signal d’alarme pour les investisseurs ? Voici ce que disent les pros La plaque tournante eurasienne de 84 millions d’habitants – à laquelle de nombreuses grandes banques d’Europe et du Moyen-Orient ont encore une exposition importante et qui est fortement exposée aux tensions géopolitiques – a connu d’importantes turbulences sur les marchés ces derniers jours, en plus des chutes dramatiques des devises du dernières années. Cette semaine a vu une déroute majeure sur le marché boursier turc, la Borsa Istanbul, les actions bancaires turques plongeant de 35 % au cours de la semaine se terminant lundi dernier, après avoir enregistré un rallye stratosphérique de 150 % entre la mi-juillet et la mi-septembre. Cela a incité les régulateurs et les courtiers à tenir une réunion d’urgence, bien qu’ils aient finalement décidé de ne pas intervenir sur le marché. La cause de la volatilité ? Premièrement, la forte inflation de la Turquie avait poussé les investisseurs à investir leur argent dans des actions pour protéger la valeur de leurs actifs. Mais c’est la crainte d’une hausse de l’inflation aux États-Unis et des hausses de taux consécutives de la part de la Réserve fédérale qui ont probablement déclenché le brusque virage à la baisse, selon les analystes. La baisse a anéanti plus de 12,1 milliards de dollars de valeur marchande des banques cotées en bourse du pays.

Le nombre de touristes russes en Europe a considérablement diminué au cours de l’été, mais a augmenté dans plusieurs autres destinations, dont la Turquie (ici). Chien d’Onur | Sopa Images | Fusée lumineuse | Getty Images

En effet, des taux d’intérêt plus élevés fixés par les États-Unis et un dollar plus fort qui en résulte créent des problèmes pour les marchés émergents comme la Turquie qui importent leurs approvisionnements énergétiques en dollars et ont d’importantes dettes libellées en dollars, et devront donc payer plus pour eux. La déroute du marché a provoqué des appels de marge, c’est-à-dire lorsque les maisons de courtage demandent aux investisseurs d’ajouter de l’argent à leurs positions pour amortir les pertes sur les actions qu’ils ont achetées sur “marge” ou emprunté de l’argent. Cela a entraîné une nouvelle spirale de la vente, jusqu’à ce que la principale chambre de compensation turque, Takasbank, annonce mardi un assouplissement des exigences pour les paiements de garantie sur le trading sur marge. Les valeurs bancaires et la Borsa dans son ensemble ont légèrement rebondi sur l’actualité, avec une bourse en hausse de 2,43% depuis la clôture de lundi à 14h00 à Istanbul. La Borsa Istanbul est toujours en hausse de 73,86 % depuis le début de l’année.

Hausse de l’inflation : quelle suite pour la banque centrale ?

Mais les analystes affirment que la performance positive de la bourse n’est pas conforme à la réalité économique de la Turquie, alors qu’ils anticipent la décision de la banque centrale turque sur les taux d’intérêt jeudi. Confrontée à une inflation à peine supérieure à 80 %, la Turquie a choqué les marchés en août avec une baisse des taux d’intérêt de 100 points de base à 13 %, conformément à la ferme conviction du président Recep Tayyip Erdogan selon laquelle les taux d’intérêt ne feront qu’augmenter l’inflation, contrairement aux principes économiques largement répandus. Tout cela se déroule à un moment où une grande partie du monde resserre sa politique monétaire pour lutter contre la flambée de l’inflation. Les observateurs du pays prédisent une autre baisse, ou tout au plus une retenue, ce qui signifie probablement plus de problèmes pour la livre turque et pour le coût de la vie des Turcs. Les économistes de Capital Economics, basé à Londres, prédisent une baisse des taux de 100 points de base.