Mais dans un enquête par Insider publié la semaine dernière, M. Dobrik a été accusé d’avoir joué un rôle dans un scandale d’agression sexuelle impliquant un ancien membre de son «Vlog Squad». Il a dit plus tard L’information qu’il quitterait Dispo et se retirerait de son conseil d’administration. Et certains investisseurs de Dispo ont également commencé à reculer.

En octobre, Dispo a levé 4 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Seven Seven Six, la firme d’Alexis Ohanian, co-fondateur de Reddit. En février, la société a recueilli 20 millions de dollars supplémentaires dans un financement dirigé par Spark Capital; le financement valorisait Dispo à 200 millions de dollars.

Dimanche, Spark Capital a déclaré qu’il «romprait tous les liens» avec Dispo. «Nous avons démissionné de notre poste au sein du conseil d’administration et nous sommes en train de prendre des dispositions pour nous assurer de ne pas profiter de notre récent investissement dans Dispo», la société de capital-risque posté sur Twitter.

Lundi, M. Ohanian et Seven Seven Six ont également publié une déclaration qualifiant les accusations portées contre M. Dobrik de «extrêmement troublantes» et «directement en contradiction avec les valeurs fondamentales de Seven Seven Six». M. Ohanian a posté sur Instagram que lui et Seven Seven Six soutenaient le choix de M. Dobrik de quitter l’entreprise.

Seven Seven Six a également déclaré sur Twitter qu’il ferait don de tous les bénéfices de son investissement «à une organisation travaillant avec des survivants d’agression sexuelle».