Les investisseurs retournent dans le secteur pétrolier et gazier après une longue période de “marasme” de l’industrie

Certains investisseurs qui s’étaient retirés du secteur pétrolier et gazier ces dernières années ont commencé à revenir.

Parmi eux, le gestionnaire de portefeuille de patrimoine basé à Calgary Martin Pelletier, qui a déclaré que son entreprise avait quitté le secteur pétrolier et gazier “de manière significative” en 2015 avant de revenir il y a environ un an et demi.

“J’ai été à l’écart pendant une bonne partie des… quatre ou cinq dernières années, je suppose”, a déclaré Pelletier, de la société de gestion de patrimoine Wellington-Altus Private Counsel, une division de Wellington-Altus, qui gère plus de 20 milliards de dollars. en actifs.

Pelletier a dit qu’il avait été attiré en partie par le rebond des prix du pétrole et ce qu’il a décrit comme une situation d’approvisionnement “précaire”.

“[That] en a fait un environnement d’investissement beaucoup plus attractif », a-t-il déclaré.

Ces jours-ci, des bénéfices considérables et un regain d’intérêt pour la sécurité énergétique suscité par la guerre en Ukraine sont les deux principales raisons du regain d’intérêt des investisseurs, après plusieurs années de rendements financiers médiocres et d’inquiétudes croissantes concernant le changement climatique.

Martin Pelletier est gestionnaire de portefeuille principal chez Wellington-Altus Private Counsel. (Colin Hall/CBC)

“Tout investisseur qui n’a pas participé à la course ici dans le pétrole et le gaz … il y a un peu peur de manquer quelque chose”, a déclaré Jeremy McCrea, directeur général de la recherche énergétique chez Raymond James.

Depuis le début de l’année, les actions de Cenovus ont augmenté d’environ 50 %, les actions de Canadian Natural Resources ont augmenté de 37 % et les actions de Suncor ont augmenté d’environ 34 %.

En comparaison, l’indice composé S&P/TSX est en baisse d’environ 12 %.

Michael Tims, vice-président de Matco Investments Ltd., a déclaré que cette année a marqué un changement par rapport à une longue période de “marasme” après le krach pétrolier de 2014, ponctuée par une forte baisse des prix au plus fort de la pandémie en 2020.

“En juin 2022, nous n’avions pas tout à fait retrouvé les sommets de 2014, mais nous avions certainement dépassé les niveaux de toutes les années de 2015 à aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

Depuis juin, Tims a noté que les actions énergétiques avaient légèrement baissé. La différence, dit-il, c’est que pendant longtemps, le secteur a été en décalage avec le reste du marché.

“Maintenant, nous voyons tout reculer simultanément [amid] s’inquiète de la récession », a-t-il dit.

Que faire de l’investissement renouvelé ?

Une partie de ce qui rend le moment actuel différent des périodes de boom précédentes est que, alors que les entreprises profitent de leurs cours boursiers, elles n’investissent généralement pas beaucoup d’argent dans l’expansion du capital.

Au lieu de cela, Tims a déclaré que de nombreuses sociétés d’exploration et de production devraient retirer environ trois fois et demie plus d’argent que ce qu’elles prévoient de dépenser en capital.

“C’est un changement radical pour l’industrie pétrolière et gazière canadienne”, a déclaré Tims.

Michael Tims, vice-président de Matco Investments Ltd., est photographié lors d’un événement sur les prévisions pétrolières et gazières organisé par la CFA Society Calgary. (Paula Duhatschek/CBC)

Aguerri par les précédents cycles d’expansion et de récession, McCrea pense que les entreprises essaient d’être plus prudentes cette fois-ci.

“C’est ce genre de chose, ‘Ne le fais pas exploser’, ici”, a-t-il déclaré.

L’environnement réglementaire actuel joue également un rôle, a-t-il déclaré. McCrea a déclaré que les producteurs de sables bitumineux pourraient être réticents à passer des années à développer un nouveau projet lorsque, par exemple, le gouvernement fédéral veut toutes les voitures vendues d’ici 2035 seront zéro émission .

“Il y a beaucoup de vents contraires réglementaires qui empêchent à peu près tous les producteurs de vouloir étendre leurs programmes de dépenses pour augmenter la production”, a déclaré McCrea, qui a déclaré qu’ils maintenaient plutôt la production avec les installations existantes.

“En conséquence, vos bénéfices augmentent alors un peu, ce qui peut ensuite être transformé en dividendes et en rachats et, franchement, c’est un peu ce que recherchent beaucoup de ces investisseurs ici.”

L’Agence internationale de l’énergie a déclaré l’année dernière qu’aucun nouveau gisement de pétrole et de gaz, ou mine de charbon, n’est possible si le monde veut atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050.

Depuis de nombreuses années, les investisseurs du monde entier ont été prévenus prêter attention aux risques climatiques en raison du potentiel d’actifs bloqués et de l’impact sur le réchauffement climatique. C’est en partie la raison pour laquelle des dizaines de banques, fonds de pension et autres institutions financières ont décidé de dépouiller de l’industrie des combustibles fossiles.

Pour sa part, Tims espère que l’industrie devrait profiter de ce moment pour faire un gros effort pour atteindre ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

“Je pense que c’est une fenêtre d’opportunité”, a déclaré Tims, pour réduire les émissions de méthane, nettoyer les puits orphelins et consacrer des ressources au captage et au stockage du carbone.

Il pense que cela conduira également à de meilleurs rendements à long terme, car les investisseurs font la différence entre les entreprises qui suivent la « bonne voie » et celles qui résistent.

“Le bon objectif n’est pas d’être anti-réveil”, a-t-il déclaré. “Le bon objectif est de faire du mieux que l’industrie peut faire sur tous ces sujets.”