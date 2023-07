Les investisseurs recherchent une équipe NWSL ou USL Super League pour Denver

Les investisseurs de Denver souhaitent apporter une franchise NWSL ou USL Super League à Denver. Steph Chambers/Getty Images

Un investisseur et un groupe communautaire basé à Denver tente d’amener une équipe de football professionnelle féminine à Mile High City.

Le groupe, qui se fait appeler For Denver FC, est dirigé par l’ancien joueur de la NWSL et natif du Colorado Jordan Angeli, le PDG de Parsyl Insurance Ben Hubbard et le cadre sportif expérimenté Tom Dunmore.

Le groupe est complété par d’autres entreprises et investisseurs de la région de Denver.

Le groupe n’a pas fait connaître ses intentions quant à savoir s’il visera une équipe NWSL ou une franchise dans la Super League USL, cette dernière commençant à jouer en 2024.

Mais l’objectif principal est d’amener une équipe féminine professionnelle à Front Range.

Le groupe espère soumettre une candidature à l’une de ces ligues d’ici la fin de cette année, dans le but de commencer à jouer en 2026.

« En tant qu’ancien joueur professionnel et produit de Lakewood, j’ai grandi en rêvant de jouer un jour au football professionnel chez moi dans le Colorado », a déclaré Jordan Angeli, l’un des organisateurs du groupe.

« Notre État produit régulièrement certains des meilleurs talents de football féminin au monde. Nous pouvons créer un club qui prospère à partir de ce pipeline et offre à certaines des meilleures joueuses du monde la possibilité de jouer dans leur État d’origine devant un fan dévoué. communauté de football féminin de base et passionnée. »

Le nom For Denver FC est un espace réservé à ce stade, bien que le FC soit censé signifier « For Colorado ».

Une fois que l’équipe rejoint une ligue, les commentaires de la communauté aideront à déterminer le nom et l’identité éventuels de l’équipe.

« C’est une idée dont le temps est venu », a déclaré Hubbard. « Il s’agit de football, mais bien plus encore. Nous sommes ravis d’engager les fans, les familles, les dirigeants civiques et les investisseurs à jeter les bases d’un atout communautaire qui sera une force puissante pour le bien à Denver et au-delà. »

Le Denver FC organisera des soirées de visionnage lors de la prochaine Coupe du monde féminine.

Le groupe s’engage également dans des activités pour sécuriser les stades et les sites d’entraînement et cherche à attirer des investisseurs supplémentaires pour une offre d’expansion plus tard cette année dans l’une des deux ligues de football professionnelles de division un.

Le groupe tente de surfer sur la vague d’investissements accrus dans le football féminin.

La dernière équipe d’expansion de la NWSL, Bay FC, prévoit d’investir 125 millions de dollars avec l’aide des principaux investisseurs Sixth Street Partners.

La Super League USL a récemment annoncé sa liste initiale de huit marchés en mai, avec cinq autres prêts à se joindre si leurs projets de stade se concrétisent.