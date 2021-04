Traders sur le parquet de la Bourse de New York. Source: CNBC

Les bénéfices seront au centre des préoccupations des investisseurs au cours de la semaine à venir, car ils se demanderont si la hausse des coûts comprime les marges et signale une montée des pressions inflationnistes. De Coca-Cola et IBM à Johnson & Johnson et Netflix, les investisseurs entendront parler d’un large éventail d’entreprises américaines. Jusqu’à présent, avec une semaine, les entreprises dépassent les estimations de bénéfices de plus de 84%, selon Refinitiv.

Cette période de trois mois est la première à être comparée aux bénéfices de l’année précédente qui avaient été affectés par la pandémie. La croissance des bénéfices pour le S&P 500 est jusqu’à présent de 30,2% pour le trimestre, sur la base de rapports et d’estimations réels. Cela en fait la meilleure période de trois mois depuis le troisième trimestre de 2010, selon FactSet.

Des signes de pressions sur les marges?

Les grandes banques, comme JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Bank of America ont fait état de bénéfices meilleurs que prévu la semaine dernière. Le S&P 500 a terminé la semaine à un niveau record de 4 185, soit un gain de 1,4%. Le Dow Jones, plus haut pour une quatrième semaine, a gagné 1,2 pour terminer la semaine à un record de 34 200. Le Nasdaq a gagné 1,1% pour la semaine, terminant à 14 052. Les services publics ont été le principal secteur S&P le plus performant, avec un gain de 3,7%, suivis des matériaux, en hausse de 3,2%, et des soins de santé, en hausse de 2,9%. La technologie a augmenté de 1%. Les services financiers ont augmenté de 0,7%, tandis que les industriels ont augmenté de 0,6%.

Lori Calvasina, responsable de la stratégie actions américaines chez RBC, a déclaré qu’elle surveillait les résultats de la semaine à venir pour déceler des signes de pressions sur les marges en raison de la hausse des prix des produits de base, des problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’autres facteurs de coût. «Ces grandes forces qui menacent actuellement les marges ne s’appliquent pas vraiment aux financières. Elles s’appliquent davantage aux entreprises industrielles, aux entreprises matérielles et aux entreprises de consommation», a-t-elle déclaré. « Je pense [sectors] comme les industriels vous donneront de la couleur sur les marges », a ajouté Calvasina.« Les marges sont vraiment le grand point d’interrogation à l’avenir. Je regarde et j’écoute vraiment pour voir ce que les entreprises vont dire au sujet des impôts. « Le président Joe Biden a proposé d’augmenter les impôts des sociétés de 21% à 28% pour aider à payer son plan d’infrastructure. Bien que le sort de la hausse des taxes ne soit toujours pas clair, l’augmentation des autres coûts est évidente. Les coûts du carburant ont fortement augmenté avec une hausse de 30% des prix du pétrole depuis le début de l’année. Les prix du bois sur le marché à terme sont à un niveau record et les contrats à terme sur cuivre sont en hausse d’environ 17% depuis le début de l’année. Calvasina a déclaré que les entreprises étaient confrontées à un vent contraire et à un vent arrière. «Les entreprises disent que nous avons trouvé de nouvelles façons de réduire les coûts. Lorsque les revenus reviendront, les marges vont exploser à la hausse», a-t-elle déclaré. « Certains des coûts liés à Covid diminueront. Ce sont quelques-uns des aspects positifs. » Mais toutes les entreprises ne verront pas ces avantages. « Nous pourrions commencer à voir les pressions sur les salaires revenir. La hausse des coûts des produits de base – les augmentations de l’IPP et les augmentations de l’IPC – ce sont des éléments négatifs pour les marges », a déclaré Calvasina, se référant aux prix à la production et aux indices des prix à la consommation.

À la recherche d’indices d’inflation

Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley Advisory Group, a déclaré qu’il surveillait également attentivement les commentaires sur les marges pour leur impact sur les actions individuelles, mais aussi pour ce qu’ils disent de manière générale sur l’inflation qui s’infiltre dans l’économie. « Ce qui va être le plus intéressant à propos des bénéfices, ce sont les marges bénéficiaires. Certaines entreprises vont être écrasées parce qu’elles vont voir des augmentations de prix et d’autres non parce qu’elles peuvent les répercuter », a déclaré Boockvar. Il a déclaré qu’il accorderait une attention particulière à la question de savoir si la pénurie de semi-conducteurs se manifestait dans les bénéfices des entreprises technologiques. Les constructeurs automobiles ont déjà pris un coup et ont réduit leur production en raison du manque de puces. le L’IPC de mars a montré une reprise de l’inflation globale à 2,6% d’une année sur l’autre. Un bond de 9,1% des prix de l’essence a contribué à la hausse. On s’attend à ce que certains des gains de l’inflation ce printemps soient temporaires en raison de la comparaison avec des niveaux très bas l’année dernière lorsque l’économie a été fermée. Hormis les gains, la semaine devrait être assez calme. Les orateurs de la Réserve fédérale ont pris une pause et sont dans une période d’interdiction avant la réunion de fin avril. « L’attention se portera vraiment sur les bénéfices et sur l’histoire de l’inflation », a déclaré Boockvar.

Rebond économique

La semaine dernière, les rapports économiques ont souligné à quel point la dynamique économique pourrait être forte au deuxième trimestre. Les ventes au détail de mars ont augmenté de près de 10% et les inscriptions au chômage ont été les plus faibles de la reprise. Il y a peu de données dans la semaine à venir, à part les données PMI de la fabrication et des services vendredi. Mais les marchés garderont un œil attentif sur les chiffres du chômage après le rapport de jeudi de 576 000 nouvelles demandes – le niveau le plus bas depuis les premiers jours de la pandémie. «La forte baisse des demandes d’indemnisation suggère que les taux de cessation d’emploi pourraient enfin se normaliser, un bon signe pour la masse salariale d’avril», notent les économistes de Barclays. Une surprise, 916 000 emplois ont été ajoutés en mars, et les économistes ont déclaré qu’ils s’attendaient maintenant à une série de rapports indiquant que la masse salariale a augmenté d’un million ou plus. Cependant, Stephen Stanley, économiste en chef chez Amherst Pierpont, dit qu’il est peut-être trop tôt pour lire trop dans les données des réclamations, et le rapport de la semaine prochaine sera important. Il a déclaré que la baisse des réclamations était due à de fortes baisses dans un certain nombre d’États, dont plus de la moitié en Californie et à des baisses de pourcentage encore plus importantes au Kentucky et en Virginie. « Malheureusement, je ne suis pas convaincu que ces mouvements ne seront pas au moins partiellement inversés la semaine prochaine », a-t-il écrit. « Les réclamations continues dans les programmes spéciaux de pandémie continuent de monter et descendre chaque semaine, avec la dernière lecture, pour la période terminée le 27 mars, étant une semaine en baisse. »

Surveiller les liens

Les investisseurs en actions observeront également le marché obligataire, où les rendements ont baissé la semaine dernière, puis inversés. Le 1Le Trésor à 0 an était à 1,59% vendredi, après avoir fortement chuté jeudi. Les rendements évoluent à l’opposé des prix, et le 10 ans est le titre obligataire le plus surveillé, car il a un impact sur les taux hypothécaires et d’autres prêts.

« Le 10 ans se négociera désormais entre 1,50% et 1,75% », a déclaré Boockvar. « Il cassera en dessous si l’inflation est transitoire et il cassera au-dessus s’il s’avère qu’il en est autrement », a-t-il ajouté. « Je pense que nous avons pris en compte les dernières statistiques d’inflation, puis nous prendrons en compte ce que le monde réel dit des entreprises. »

Calendrier de la semaine à venir