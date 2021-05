Les investisseurs qui manquent de GameStop, AMC sont fous

Jim Cramer de CNBC a déclaré mercredi qu’il ne savait pas pourquoi des investisseurs pariaient toujours contre GameStop et AMC Entertainment, deux des soi-disant actions meme populaires sur le forum WallStreetBets de Reddit.

L’animateur « Mad Money » a fait ses commentaires suite à une session au cours de laquelle les actions GameStop ont augmenté de près de 16% mercredi et AMC a avancé de 19%. Les actions ont augmenté de 37% et de plus de 60%, respectivement, cette semaine seulement, alors que le trading spéculatif qui a pris d’assaut Wall Street en janvier a repris.

« Quiconque court-circuite AMC ou GameStop est fou. … WallStreetBets est trop puissant et essayer de parier contre eux en ce moment ne leur donne que plus de munitions », a déclaré Cramer.

Malgré un certain optimisme quant à un revirement potentiel dirigé par le co-fondateur de Chewy, Ryan Cohen, Cramer a soutenu que le détaillant de jeux vidéo GameStop restait bien surévalué. AMC – qui fait toujours face aux vents contraires de la montée en puissance du streaming numérique – est également coûteux aux niveaux actuels, a déclaré Cramer.

Mais Cramer, les entreprises ne négocient pas sur la base des fondamentaux, ce qui rend la vente à découvert de leurs actions dangereuse tant qu’elles restent appréciées des traders de Reddit.

La vente à découvert d’une action est essentiellement un pari qu’elle baissera de prix. Un investisseur comme un hedge fund emprunte des actions puis les vend immédiatement sur le marché, dans le but de les racheter plus tard à un niveau inférieur. Ensuite, l’investisseur rend les actions empruntées, profitant du différentiel de prix.

Lorsque le contraire se produit et que la valeur de l’action augmente, un vendeur à découvert peut chercher à minimiser les pertes en achetant des actions à leur prix plus élevé.

GameStop et AMC ont vendu à découvert plus de 20% de leurs actions flottantes, selon les données de S3 Partners. Cela est comparé à une moyenne d’intérêt court de 5% dans une action américaine typique.

« Je n’ai jamais rien vu de tel: un groupe d’acheteurs sans sensibilité au prix », a déclaré Cramer. « Ces gens n’ont pas une puissance de feu illimitée, mais ils ont assez de puissance de feu pour créer une pression courte chaque fois qu’un groupe de professionnels décide de parier contre cette chose. »

– Yun Li de CNBC a contribué à ce rapport.